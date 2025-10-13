Якщо Трампу вдасться вмовити Путіна піти на переговори, то Зеленський з радістю висуне кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський що може допомогти лідерові США Дональдові Трампу отримати таку бажану Нобелівську премію миру. Проте для цього Трамп має допомогти Україні.

Про це український президент заявив в інтерв'ю Fox News, передають Новини.LIVE.

Як Трамп має допомогти Україні, щоб отримати премію миру

За словами Зеленського, якщо президентові США вдасться сприяти переговорам між Україною та Росією, то український лідер радістю висуне його кандидатуру на Нобелівську премію.

Він підкреслив важливість перемир'я як ключового кроку до завершення війни. Зеленський висловив надію, що Трамп зможе досягти цього результату і запевнив, що в такому випадку Україна з радістю висуне його кандидатуру на Нобелівську премію.

Зеленський зазначив, що перемир'я є важливим кроком на шляху до завершення збройного конфлікту.

"Ми розуміємо, що перемир’я не завжди завершує війну, але це найбільший крок до її завершення. Тому, якщо він це зробить, я сподіваюся, і дай Боже, щоб він зміг це зробити. Звісно, в такому разі ми його висунемо і з гордістю привітаємо", — сказав президент України.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру і дуже розлютився. А ще він звинуватив президента Барака Обаму в тому, що той отримав "нобелівку" просто "ні за що".

Крім того, повідомлялось, що Трамп подякував диктатору РФ Путіну за те, що той підтримав його, коли лідерові США не вручили премію миру.