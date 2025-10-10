Дональд Трамп вважає, що Обама отримав премію миру ні за що

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на пресконференції з нагоди візиту до Білого дому президента Фінляндії Александра Стубба не упустив можливості пройтись з критикою на попередників: Барака Обаму та Джо Байдена. Особливо Трампа зачепила премія миру для Обами.

Чому Трамп заздрить Обамі через премію миру

Виступаючи перед журналістами Трамп заявив, що Барак Обама отримав Нобелівську премію миру "ні за що". Нинішній президент Штатів вважає, що Обама не досяг істотних успіхів, які б виправдовували цю нагороду.

Окрім того, він назвав Джо Байдена "найгіршим президентом" та натякнув на низьку ефективність його політики.

"Обама навіть не знав, за що отримав премію. Його просто обрали, і дали премію. Найгірший президент — Сонний Джо Байден. Але й Обама не був добрим президентом", — заявив Трамп.

