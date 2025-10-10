Відео
Головна Новини дня Трампа муляє премія Обами — згадав про "найгірших президентів"

Трампа муляє премія Обами — згадав про "найгірших президентів"

Дата публікації: 10 жовтня 2025 01:15
Дональд Трамп вважає, що Обама отримав премію миру ні за що
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на пресконференції з нагоди візиту до Білого дому президента Фінляндії Александра Стубба не упустив можливості пройтись з критикою на попередників: Барака Обаму та Джо Байдена. Особливо Трампа зачепила премія миру для Обами.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому Трамп заздрить Обамі через премію миру

Виступаючи перед журналістами Трамп заявив, що Барак Обама отримав Нобелівську премію миру "ні за що". Нинішній президент Штатів вважає, що Обама не досяг істотних успіхів, які б виправдовували цю нагороду.

Окрім того, він назвав Джо Байдена "найгіршим президентом" та натякнув на низьку ефективність його політики.

"Обама навіть не знав, за що отримав премію. Його просто обрали, і дали премію. Найгірший президент — Сонний Джо Байден. Але й Обама не був добрим президентом", — заявив Трамп.

Нагадаємо,  під час зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом Дональд Трамп заявив, що Штати будуть захищати його країну. Хоча лідер США не думає, що РФ являє серйозну загрозу для Фінляндії.

Раніше ми повідомляли, що на думку Трампа Україна та РФ невдовзі опиняться за столом переговорів. Лідер США вважає, що на це є причини.

Джо Байден США Дональд Трамп Нобелівська премія Барак Обама
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
