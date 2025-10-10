Видео
Трампа раздражает премия Обамы — вспомнил о "худших президентах"

Трампа раздражает премия Обамы — вспомнил о "худших президентах"

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 01:15
Дональд Трамп считает, что Обама получил премию мира ни за что
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по случаю визита в Белый дом президента Финляндии Александра Стубба не упустил возможности пройтись с критикой на предшественников: Барака Обаму и Джо Байдена. Особенно Трампа задела премия мира для Обамы.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Почему Трамп завидует Обаме из-за премии мира

Выступая перед журналистами Трамп заявил, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира "ни за что". Нынешний президент Штатов считает, что Обама не достиг существенных успехов, которые бы оправдывали эту награду.

Кроме того, он назвал Джо Байдена "худшим президентом" и намекнул на низкую эффективность его политики.

"Обама даже не знал, за что получил премию. Его просто выбрали, и дали премию. Худший президент — Сонный Джо Байден. Но и Обама не был хорошим президентом", — заявил Трамп.

Напомним, во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом Дональд Трамп заявил, что Штаты будут защищать его страну. Хотя лидер США не думает, что РФ представляет серьезную угрозу для Финляндии.

Ранее мы сообщали, что по мнению Трампа Украина и РФ вскоре окажутся за столом переговоров. Лидер США считает, что на это есть причины.

Джо Байден США Дональд Трамп Нобелевская премия Барак Обама
