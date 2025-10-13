Відео
Україна
Трамп вірить, що Томагавками для ЗСУ змусить Путіна піти на мир

Трамп вірить, що Томагавками для ЗСУ змусить Путіна піти на мир

Дата публікації: 13 жовтня 2025 05:44
На думку лідера США, якщо Путін не погодиться на переговори, то для нього це погано закінчиться
Президент США Дональд Трамп на базі ВМС США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час перельоту до Ізраїлю заявив, що розглядає можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет Tomahawk, якщо війна не закінчиться невдовзі. Він заявив, що вірить в те, що диктатору РФ Путіну доведеться піти на переговори.

Про це повідомляє Білий дім.

Читайте також:

Що заявив Трамп про передачу Україні Томагавків

Лідер США наголосив, що прагне задовольнити запити українського президента Володимира Зеленського щодо постачання нових партій озброєння. Зокрема, він згадав про інтерес України до Tomahawk, назвавши це "кроком уперед".

"Вони хотіли б мати Tomahawk. Це крок уперед", — заявив лідер США.

Хоча офіційне рішення щодо постачання ракет не було прийняте, президент США висловив очікування "помітного прогресу" у врегулюванні конфлікту найближчими тижнями.

Трамп також підкреслив тривалість війни в Україні, назвавши її неприпустимою. Він відзначив мужність і стійкість українського народу, який ефективно протистоїть агресії.

Крім того, президент США висловив переконання, що російський лідер Володимир Путін зацікавлений у припиненні війни, оскільки її продовження матиме для нього негативні наслідки.

"Гадаю, Путін виглядав би чудово, якби завершив це. Думаю, він завершить. Якщо ні — для нього це буде недобре", — сказав Трамп.

Раніше в інтерв'ю американським ЗМІ Зеленський пояснив, куди направить ракети Томагавк, якщо їх передадуть США. Президент України запевнив, що битиме тільки по військових цілях окупантів РФ.

Також Зеленський сказав, що може допомогти лідерові США Дональдові Трампу отримати таку бажану Нобелівську премію миру. Проте для цього Трамп має домовитись з РФ про припинення вогню.

володимир путін ЗСУ переговори Дональд Трамп війна в Україні далекобійна зброя припинення вогню
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
