Tomahawk для Украины — мнение Усика о передаче ракет

Украина ждет решения США относительно передачи дальнобойных ракет Tomahawk. Украинский боксер Александр Усик по поводу этого заявил, если Америка планировала передать оружие нашей стране, она уже приняла это решение.

Об этом Александр Усик сообщил в комментарии Новини.LIVE на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября.

Мнение Усика о ракетах Tomahawk для Украины

"Если США планировали передать Украине "Томагавки", то они уже приняли это решение", — считает Александр Усик.

Отвечая на вопрос журналистки, как в мире сейчас реагируют на войну в Украине, боксер ответил, что это зависит от политических процессов. В то же время он добавил, что на это влияет и поведение украинцев, которые живут за рубежом.

"Если ты приехал в чужую страну — уважай ее правила, не надо требовать, чтобы все подстраивались под тебя", — подчеркнул спортсмен.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что если США передадут ракеты Tomahawk Украине, то это будет не более 50 единиц оружия. Это связано с потребностями армии США, в частности для противостояния с Венесуэлой.

В то же время Москва давит на США, чтобы не допустить передачи Tomahawk. По данным ISW, в Кремле резко изменили риторику и политику в отношении Америки.