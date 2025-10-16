Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Решение уже приняли — Усик о ракетах Tomahawk Украине

Решение уже приняли — Усик о ракетах Tomahawk Украине

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 17:36
обновлено: 17:47
Tomahawk для Украины — мнение Усика о передаче ракет
Украинский боксер Александр Усик. Фото: Getty Images

Украина ждет решения США относительно передачи дальнобойных ракет Tomahawk. Украинский боксер Александр Усик по поводу этого заявил, если Америка планировала передать оружие нашей стране, она уже приняла это решение.

Об этом Александр Усик сообщил в комментарии Новини.LIVE на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября.

Реклама
Читайте также:

Мнение Усика о ракетах Tomahawk для Украины

"Если США планировали передать Украине "Томагавки", то они уже приняли это решение", — считает Александр Усик.

Отвечая на вопрос журналистки, как в мире сейчас реагируют на войну в Украине, боксер ответил, что это зависит от политических процессов. В то же время он добавил, что на это влияет и поведение украинцев, которые живут за рубежом.

"Если ты приехал в чужую страну — уважай ее правила, не надо требовать, чтобы все подстраивались под тебя", — подчеркнул спортсмен.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщало, что если США передадут ракеты Tomahawk Украине, то это будет не более 50 единиц оружия. Это связано с потребностями армии США, в частности для противостояния с Венесуэлой.

В то же время Москва давит на США, чтобы не допустить передачи Tomahawk. По данным ISW, в Кремле резко изменили риторику и политику в отношении Америки.

США Александр Усик военная помощь ракеты война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации