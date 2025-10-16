Кремль пытается сорвать продажу США ракет Томагавк Украине

Российский диктатор Владимир Путин проводит встречу с членами Совета Безопасности в Кремле. Фото: росСМИ

В Кремле резко изменили риторику и политику в отношении США, чтобы убедить американского президента Дональда Трампа отказаться от продажи Украине ракет Tomahawk. В частности российский министр иностранных дел Сергей Лавров сделал резкое заявление, что передача ракет Украине испортит отношения между США и РФ и станет эскалацией.

Об этом говорится в аналитике Института изучения войны (ISW).

Реклама

Читайте также:

Россия постоянно использует дальнобойное оружие против Украины

Аналитики отмечают, что риторика Лаврова является частью новой риторики и политики Кремля против США, чтобы давить на Белый дом и сделать невозможным передачу Украине дальнобойного оружия.

В то же время в отчете ISW отмечается, что поставки "Томагавков" не приведут к эскалации войны, ведь Россия еще с начала полномасштабного вторжения систематически использует ракеты аналогичного класса.

Прежде всего это крылатые ракеты серии Х, "Калибр", "Искандер" и аэробаллистические "Кинжал". С 2022 года эти ракеты применяются в регулярных массированных ударах по территории Украины, а в 2023 году Москва начала разворачивать новые ракеты "Искандер-К".

Кроме того, в ноябре 2024 года Россия впервые осуществила удар баллистическими ракетами средней дальности из системы "Орешник" с раздельными боевыми частями, а до конца 2025 года планирует разместить эти комплексы в Беларуси.

ВСУ смогли бы изменить тактику против РФ, если бы было дальнобойное оружие

По оценкам экспертов, именно дальнобойность и мощность Tomahawk позволили бы Украине поражать важные военные объекты в глубине территории противника.

"Дальнобойность и значительная полезная нагрузка американских ракет "Томагавк" позволят украинским военным нанести значительный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным глубоко в пределах российской территории, таким как завод беспилотников "Шахед" в Елабуге, Республика Татарстан, и авиабаза "Энгельс-2" в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегические бомбардировщики, запускающие крылатые ракеты воздушного базирования во время российских ударов по Украине", — говорится в аналитике.

Может ли Кремль заставить Трампа передумать

Аналитики считают, что несмотря на российское давление, администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует готовность к дальнейшей поддержке Украины. Накануне встречи Трампа и президента Владимира Зеленского, запланированной на 17 октября, глава Белого дома подтвердил, что Киев заинтересован в закупке ракет "Томагавк" и что этот вопрос уже обсуждался.

В свою очередь министр обороны США Пит Хегсет также заявил, что Вашингтон "примет необходимые меры, чтобы возложить на Россию расходы за продолжение агрессии", если Кремль не захочет переговоров. Отдельно Гегсет подчеркнул, что боеспособная украинская армия и сильное НАТО под руководством европейских союзников является ключом к сдерживанию дальнейших атак, а США готовы сделать свой вклад в общую безопасность.

Напомним, в начале октября в западных СМИ появилась информация, что США готовы продать Украине ракеты Tomahawk. Речь идет, вероятно, об около50 единиц таких ракет.

В то же время президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет применять такие ракеты исключительно по стратегическим военным целям в России.