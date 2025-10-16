Кремль намагається зірвати продаж США ракет Томагавк Україні

Російський диктатор Володимир Путін проводить зустріч із членами Ради Безпеки в Кремлі. Фото: росЗМІ

У Кремлі різко змінили риторику та політику щодо США, щоб переконати американського президента Дональда Трампа відмовитися від продажу Україні ракет Tomahawk. Зокрема, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров зробив різку заяву, що передача ракет Україні зіпсує стосунки між США та РФ та стане ескалацією.

Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що риторика Лаврова є частиною нової риторики та політики Кремля проти США, щоб тиснути на Білий дім та унеможливити передачу Україні далекобійної зброї.

Водночас у звіті ISW наголошується, що постачання "Томагавків" не призведе до ескалації війни, адже Росія ще з початку повномасштабного вторгнення систематично використовує ракети аналогічного класу.

Насамперед це крилаті ракети серії Х, "Калібр", "Іскандер" та аеробалістичні "Кинжал". З 2022 року ці ракети застосовуються у регулярних масованих ударах по території України, а у 2023 році Москва почала розгортати нові ракети "Іскандер-К".

Крім того, у листопаді 2024 року Росія вперше здійснила удар балістичними ракетами середньої дальності з системи "Орешник" з роздільними бойовими частинами, а до кінця 2025 року планує розмістити ці комплекси у Білорусі.

ЗСУ змогли б змінити тактику проти РФ, якби була далекобійна зброя

За оцінками експертів, саме далекобійність і потужність Tomahawk дозволили б Україні вражати важливі військові об’єкти в глибині території противника.

"Далекобійність та значне корисне навантаження американських ракет "Томагавк" дозволять українським військовим завдати значної шкоди ключовим російським військовим об'єктам, розташованим глибоко в межах російської території, таким як завод безпілотників "Шахед" у Єлабузі, Республіка Татарстан, та авіабаза "Енгельс-2" у Саратовській області, з якої Росія запускає стратегічні бомбардувальники, що запускають крилаті ракети повітряного базування під час російських ударів по Україні", — йдеться в аналітиці.

Чи може Кремль змусити Трампа передумати

Аналітики вважають, що попри російський тиск, адміністрація президента США Дональда Трампа демонструє готовність до подальшої підтримки України. Напередодні зустрічі Трампа та президента Володимира Зеленського, запланованої на 17 жовтня, глава Білого дому підтвердив, що Київ зацікавлений у закупівлі ракет "Томагавк" і що це питання вже обговорювалося.

Своєю чергою міністр оборони США Піт Гегсет також заявив, що Вашингтон "вживе необхідних заходів, щоб покласти на Росію витрати за продовження агресії", якщо Кремль не захоче переговорів. Окремо Гегсет підкреслив, що боєздатна українська армія і сильне НАТО під проводом європейських союзників є ключем до стримування подальших атак, а США готові зробити свій внесок у спільну безпеку.

Нагадаємо, на початку жовтня у західних ЗМІ з'явилась інформація, що США готові продати Україні ракети Tomahawk. Йдеться, ймовірно, про близько 50 одиниць таких ракет.

Водночас президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна застосовуватиме такі ракети виключно по стратегічних військових цілях в Росії.