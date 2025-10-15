Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гегсет сказав, чи обговорять на саміті НАТО надання Tomahawk

Гегсет сказав, чи обговорять на саміті НАТО надання Tomahawk

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:53
США посилюють підтримку України — чи дадуть ракети Tomahawk
Міністр оборони США Піт Хегсет. Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хегсет заявив, що Україна отримає значне підсилення своєї обороноздатності завдяки закупівлям американського озброєння європейськими партнерами. Ці закупівлі здійснюються в межах нової ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), яка передбачає виділення 2 мільярдів доларів на придбання військової техніки для української армії.

Про це повідомляє CNN.

Реклама
Читайте також:

На саміті НАТО не говоритимуть про Tomahawk

Очікується, що під час зустрічі міністрів оборони у Брюсселі члени НАТО ухвалять рішення про додаткове фінансування.

Водночас досі невідомо, чи включатиме ця програма ракети "Томагавк" американського виробництва, про постачання яких Україна неодноразово заявляла. Київ сподівається, що зможе отримати дозвіл на придбання цих далекобійних ракет у межах механізму PURL. Остаточне рішення щодо цього питання залежить від президента США Дональда Трампа.

Як очікується, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом, запланованої на п’ятницю, 17 жовтня, у Білому домі, наполягатиме на наданні Україні доступу до американських ракетних систем Tomahawk. Ці ракети можуть суттєво розширити можливості Збройних сил України, дозволивши завдавати ударів по військових цілях глибоко в межах території противника.

Нагадаємо, в ЗМІ з'явилась інформація про ймовірну кількість ракет Tomahawk, які можуть надати Україні.

Раніше Президент України Володимир Зеленський висловлювався про те, які цілі ЗСУ будуть атакувати ракетами Tomahawk.

НАТО військова техніка ракета війна в Україні Піт Гегсет
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації