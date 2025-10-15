США посилюють підтримку України — чи дадуть ракети Tomahawk

Міністр оборони США Піт Хегсет. Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Хегсет заявив, що Україна отримає значне підсилення своєї обороноздатності завдяки закупівлям американського озброєння європейськими партнерами. Ці закупівлі здійснюються в межах нової ініціативи "Перелік пріоритетних потреб України" (PURL), яка передбачає виділення 2 мільярдів доларів на придбання військової техніки для української армії.

Про це повідомляє CNN.

Очікується, що під час зустрічі міністрів оборони у Брюсселі члени НАТО ухвалять рішення про додаткове фінансування.

Водночас досі невідомо, чи включатиме ця програма ракети "Томагавк" американського виробництва, про постачання яких Україна неодноразово заявляла. Київ сподівається, що зможе отримати дозвіл на придбання цих далекобійних ракет у межах механізму PURL. Остаточне рішення щодо цього питання залежить від президента США Дональда Трампа.

Як очікується, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом, запланованої на п’ятницю, 17 жовтня, у Білому домі, наполягатиме на наданні Україні доступу до американських ракетних систем Tomahawk. Ці ракети можуть суттєво розширити можливості Збройних сил України, дозволивши завдавати ударів по військових цілях глибоко в межах території противника.

