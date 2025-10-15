Рютте висловився про програму PURL щодо закупівлі озброєння для України

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оцінив програму PURL із закупівлі озброєння Сполучених Штатів Америки для України. Ініціативу фінансують союзники по блоку.

Про це Марк Рютте сказав перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО у середу, 15 жовтня, передає "Суспільне".

Програма PURL

"Це ця нова програма, яку ми запустили лише у серпні. Програма, в рамках якої США знову надають Україні необхідну, летальну та нелетальну військову підтримку, оплачену союзниками по НАТО, вже виділила понад 2 мільярди доларів. І в мене є всі підстави припускати, що сьогодні багато інших країн приєднаються", — зауважив Рютте.

Журналісти запитали у генсека, чому у нього така впевненість щодо фінансування. Він відповів, що налаштований позитивно та обіцяв більше інформації до кінця дня.

Крім того, глава Пентагону Піт Гегсет також сподівається, що до ініціативи PURL долучиться більше країн.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом ще сім держав планують долучитися до PURL.

А наприкінці вересня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте. Сторони обговорили програму PURL.