Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Генсек НАТО оцінив програму PURL із закупівлі зброї для ЗСУ

Генсек НАТО оцінив програму PURL із закупівлі зброї для ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:28
Рютте висловився про програму PURL щодо закупівлі озброєння для України
Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте оцінив програму PURL із закупівлі озброєння Сполучених Штатів Америки для України. Ініціативу фінансують союзники по блоку.

Про це Марк Рютте сказав перед засіданням міністрів оборони країн-членів НАТО у середу, 15 жовтня, передає "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Програма PURL 

"Це ця нова програма, яку ми запустили лише у серпні. Програма, в рамках якої США знову надають Україні необхідну, летальну та нелетальну військову підтримку, оплачену союзниками по НАТО, вже виділила понад 2 мільярди доларів. І в мене є всі підстави припускати, що сьогодні багато інших країн приєднаються", — зауважив Рютте.

Журналісти запитали у генсека, чому у нього така впевненість щодо фінансування. Він відповів, що налаштований позитивно та обіцяв більше інформації до кінця дня.

Крім того, глава Пентагону Піт Гегсет також сподівається, що до ініціативи PURL долучиться більше країн.

Нагадаємо, очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом ще сім держав планують долучитися до PURL.

А наприкінці вересня український лідер Володимир Зеленський провів розмову з Марком Рютте. Сторони обговорили програму PURL.

США НАТО зброя Україна Марк Рютте
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації