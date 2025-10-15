Рютте высказался о программе PURL по закупке вооружения для Украины

Марк Рютте. Фото: REUTERS/Geert Vanden Wijngaert

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте оценил программу PURL по закупке вооружения Соединенных Штатов Америки для Украины. Инициативу финансируют союзники по блоку.

Об этом Марк Рютте сказал перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО в среду, 15 октября, передает "Суспільне".

Программа PURL

"Это эта новая программа, которую мы запустили только в августе. Программа, в рамках которой США снова предоставляют Украине необходимую, летальную и нелетальную военную поддержку, оплаченную союзниками по НАТО, уже выделила более 2 миллиардов долларов. И у меня есть все основания предполагать, что сегодня многие другие страны присоединятся", — отметил Рютте.

Журналисты спросили у генсека, почему у него такая уверенность относительно финансирования. Он ответил, что настроен положительно и обещал больше информации до конца дня.

Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет также надеется, что к инициативе PURL присоединится больше стран.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время еще семь государств планируют присоединиться к PURL.

А в конце сентября украинский лидер Владимир Зеленский провел разговор с Марком Рютте. Стороны обсудили программу PURL.