Сибига рассказал об изменениях в работе инициативы PURL

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Шесть стран уже профинансировали программу PURL, направленную на поддержку Украины. Вскоре еще семь государств готовятся присоединиться к ней в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Партнеры помогают Украине реализовать программу PURL

По словам министра, первый пакет программы, на сумму 2 миллиарда долларов, уже находится в стадии реализации. Средства направляются на военные и оборонно-логистические потребности Украины, а также на проекты по восстановлению.

"Имеем сегодня шесть стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения, для продолжения этой программы, и мы можем с вами сегодня говорить о наборе еще семи стран", — заявил Сибига.

Он сообщил, что в ближайшие дни Украина примет участие в заседании министров обороны стран Европейского Союза и в новой встрече в формате "Рамштайн", где вопрос дальнейшего развития программы PURL будет среди основных тем.

Напомним, также Андрей Сибига высказался о поставках ракет Tomahawk в Украину.

Добавим, что в конце сентября президент Владимир Зеленский пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте по расширению программы PURL. Тогда же глава иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна объявил о выделении средств для PURL.