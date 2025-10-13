Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Еще семь государств профинансируют программу PURL — Сибига

Еще семь государств профинансируют программу PURL — Сибига

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 13:01
Сибига рассказал об изменениях в работе инициативы PURL
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Шесть стран уже профинансировали программу PURL, направленную на поддержку Украины. Вскоре еще семь государств готовятся присоединиться к ней в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Партнеры помогают Украине реализовать программу PURL

По словам министра, первый пакет программы, на сумму 2 миллиарда долларов, уже находится в стадии реализации. Средства направляются на военные и оборонно-логистические потребности Украины, а также на проекты по восстановлению.

"Имеем сегодня шесть стран, которые внесли конкретные суммы для ее наполнения, для продолжения этой программы, и мы можем с вами сегодня говорить о наборе еще семи стран", — заявил Сибига.

Он сообщил, что в ближайшие дни Украина примет участие в заседании министров обороны стран Европейского Союза и в новой встрече в формате "Рамштайн", где вопрос дальнейшего развития программы PURL будет среди основных тем.

Напомним, также Андрей Сибига высказался о поставках ракет Tomahawk в Украину.

Добавим, что в конце сентября президент Владимир Зеленский пообщался с генсеком НАТО Марком Рютте по расширению программы PURL. Тогда же глава иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна объявил о выделении средств для PURL.

МИД Андрей Сибига финансы война в Украине PURL
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации