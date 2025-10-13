Видео
Сибига намекнул на возможность поставки Украине ракет Tomahawk

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 12:05
Сибига высказался о передаче Украине ракет Tomahawk
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Украина имеет право на зеркальный ответ в случае российских атак. Симметричной атака может быть как по масштабу, так и по дальности поражения.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя вопрос о возможной поставке Киеву ракет "Томагавк", передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Сибига ответил, может ли Украина атаковать в ответ Россию

"Наши ответы на российские удары должны быть зеркальными и дальнобойными", — подчеркнул Сибига.

Ракета "Томагавк" (Tomahawk) — это американская крылатая ракета большой дальности, созданная для поражения стратегически важных целей на суше. Ее дальность в зависимости от модификации может составлять от 450 до 2500 километров, что позволяет поражать объекты глубоко в тылу противника. Ракета летит на малых высотах, способна маневрировать и имеет высокую точность благодаря спутниковой навигации.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не применит дальнобойные ракеты Tomahawk по гражданским в России.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Путин, вероятно, согласится снова сесть за стол переговоров, если Украина получит и применит ракеты Tomahawk.

Впрочем заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что данные ракеты не изменят кардинально ход боевых действий.

США Андрей Сибига ракеты война в Украине дальнобойное оружие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
