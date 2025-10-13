Сибига высказался о передаче Украине ракет Tomahawk

Сибига намекнул на возможность поставки Украине ракет Tomahawk
Украина имеет право на зеркальный ответ в случае российских атак. Симметричной атака может быть как по масштабу, так и по дальности поражения.
Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя вопрос о возможной поставке Киеву ракет "Томагавк", передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Сибига ответил, может ли Украина атаковать в ответ Россию
"Наши ответы на российские удары должны быть зеркальными и дальнобойными", — подчеркнул Сибига.
Ракета "Томагавк" (Tomahawk) — это американская крылатая ракета большой дальности, созданная для поражения стратегически важных целей на суше. Ее дальность в зависимости от модификации может составлять от 450 до 2500 километров, что позволяет поражать объекты глубоко в тылу противника. Ракета летит на малых высотах, способна маневрировать и имеет высокую точность благодаря спутниковой навигации.
Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не применит дальнобойные ракеты Tomahawk по гражданским в России.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Путин, вероятно, согласится снова сесть за стол переговоров, если Украина получит и применит ракеты Tomahawk.
Впрочем заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что данные ракеты не изменят кардинально ход боевых действий.
