Сибіга висловився про передачу Україні ракет Tomahawk

Сибіга натякнув на можливість постачання Україні ракет Tomahawk
Україна має право на дзеркальну відповідь у разі російських атак. Симетричною атака може бути як за масштабом, так і за дальністю ураження.
Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи питання щодо можливого постачання Києву ракет "Томагавк", передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Сибіга відповів, чи може Україна атакувати у відповідь Росію
"Наші відповіді на російські удари повинні бути дзеркальними та далекобійними", — наголосив Сибіга.
Ракета "Томагавк" (Tomahawk) — це американська крилата ракета великої дальності, створена для ураження стратегічно важливих цілей на суші. Її дальність залежно від модифікації може становити від 450 до 2500 кілометрів, що дозволяє вражати об’єкти глибоко в тилу противника. Ракета летить на малих висотах, здатна маневрувати і має високу точність завдяки супутниковій навігації.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна не застосує далекобійні ракети Tomahawk по цивільним в Росії.
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Путін, ймовірно, погодиться знову сісти за стіл переговорів, якщо Україна отримає і застосує ракети Tomahawk.
Втім заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що дані ракети не змінять кардинально хід бойових дій.
Читайте Новини.LIVE!