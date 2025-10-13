Відео
Сибіга натякнув на можливість постачання Україні ракет Tomahawk

Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:05
Сибіга висловився про передачу Україні ракет Tomahawk
Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Україна має право на дзеркальну відповідь у разі російських атак. Симетричною атака може бути як за масштабом, так і за дальністю ураження.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи питання щодо можливого постачання Києву ракет "Томагавк", передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

"Наші відповіді на російські удари повинні бути дзеркальними та далекобійними", — наголосив Сибіга.

Ракета "Томагавк" (Tomahawk) — це американська крилата ракета великої дальності, створена для ураження стратегічно важливих цілей на суші. Її дальність залежно від модифікації може становити від 450 до 2500 кілометрів, що дозволяє вражати об’єкти глибоко в тилу противника. Ракета летить на малих висотах, здатна маневрувати і має високу точність завдяки супутниковій навігації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначав, що Україна не застосує далекобійні ракети Tomahawk по цивільним в Росії.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Путін, ймовірно, погодиться знову сісти за стіл переговорів, якщо Україна отримає і застосує ракети Tomahawk.

Втім заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що дані ракети не змінять кардинально хід бойових дій.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
