Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ще сім держав долучаться до фінансування програми PURL — Сибіга

Ще сім держав долучаться до фінансування програми PURL — Сибіга

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 13:01
Сибіга розповів про зміни в роботі ініціативи PURL
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Шість країн уже профінансували програму PURL, спрямовану на підтримку України. Незабаром ще сім держав готуються долучитися до неї найближчим часом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Партнери допомагають Україні реалізувати програму PURL

За словами міністра, перший пакет програми, на суму 2 мільярди доларів, уже перебуває в стадії реалізації. Кошти спрямовуються на військові та оборонно-логістичні потреби України, а також на проєкти з відновлення.

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження цієї програми, і ми можемо з вами на сьогодні говорити про набір ще семи країн", — заявив Сибіга.

Він повідомив, що найближчими днями Україна візьме участь у засіданні міністрів оборони країн Європейського Союзу та у новій зустрічі у форматі "Рамштайн", де питання подальшого розвитку програми PURL буде серед основних тем.

Нагадаємо, також Андрій Сибіга висловився про постачання ракет Tomahawk в Україні.

Додамо, що наприкінці вересня президент Володимир Зеленський поспілкувався з генсеком НАТО Марком Рютте розширення програми PURL. Тоді ж глава закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оголосив про виділення коштів для PURL.

МЗС Андрій Сибіга фінанси війна в Україні PURL
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації