Сибіга розповів про зміни в роботі ініціативи PURL

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

Шість країн уже профінансували програму PURL, спрямовану на підтримку України. Незабаром ще сім держав готуються долучитися до неї найближчим часом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Партнери допомагають Україні реалізувати програму PURL

За словами міністра, перший пакет програми, на суму 2 мільярди доларів, уже перебуває в стадії реалізації. Кошти спрямовуються на військові та оборонно-логістичні потреби України, а також на проєкти з відновлення.

"Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження цієї програми, і ми можемо з вами на сьогодні говорити про набір ще семи країн", — заявив Сибіга.

Він повідомив, що найближчими днями Україна візьме участь у засіданні міністрів оборони країн Європейського Союзу та у новій зустрічі у форматі "Рамштайн", де питання подальшого розвитку програми PURL буде серед основних тем.

Нагадаємо, також Андрій Сибіга висловився про постачання ракет Tomahawk в Україні.

Додамо, що наприкінці вересня президент Володимир Зеленський поспілкувався з генсеком НАТО Марком Рютте розширення програми PURL. Тоді ж глава закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна оголосив про виділення коштів для PURL.