Главная Новости дня Гегсет сказал, обсудят ли на саммите НАТО передачу Tomahawk

Гегсет сказал, обсудят ли на саммите НАТО передачу Tomahawk

Дата публикации 15 октября 2025 12:53
США усиливают поддержку Украины — дадут ли ракеты Tomahawk
Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что Украина получит значительное усиление своей обороноспособности благодаря закупкам американского вооружения европейскими партнерами. Эти закупки осуществляются в рамках новой инициативы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), которая предусматривает выделение 2 миллиардов долларов на приобретение военной техники для украинской армии.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

На саммите НАТО не будут говорить о Tomahawk

Ожидается, что во время встречи министров обороны в Брюсселе члены НАТО примут решение о дополнительном финансировании.

В то же время до сих пор неизвестно, будет ли эта программа включать ракеты "Томагавк" американского производства, о поставках которых Украина неоднократно заявляла. Киев надеется, что сможет получить разрешение на приобретение этих дальнобойных ракет в рамках механизма PURL. Окончательное решение по этому вопросу зависит от президента США Дональда Трампа.

Как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом, запланированной на пятницу, 17 октября, в Белом доме, будет настаивать на предоставлении Украине доступа к американским ракетным системам Tomahawk. Эти ракеты могут существенно расширить возможности Вооруженных сил Украины, позволив наносить удары по военным целям глубоко в пределах территории противника.

Напомним, в СМИ появилась информация о вероятном количестве ракет Tomahawk, которые могут предоставить Украине.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский высказывался о том, какие цели ВСУ будут атаковать ракетами Tomahawk.

НАТО военная техника ракета война в Украине Пит Гегсет
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
