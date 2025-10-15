США усиливают поддержку Украины — дадут ли ракеты Tomahawk

Гегсет сказал, обсудят ли на саммите НАТО передачу Tomahawk
Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что Украина получит значительное усиление своей обороноспособности благодаря закупкам американского вооружения европейскими партнерами. Эти закупки осуществляются в рамках новой инициативы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), которая предусматривает выделение 2 миллиардов долларов на приобретение военной техники для украинской армии.
На саммите НАТО не будут говорить о Tomahawk
Ожидается, что во время встречи министров обороны в Брюсселе члены НАТО примут решение о дополнительном финансировании.
В то же время до сих пор неизвестно, будет ли эта программа включать ракеты "Томагавк" американского производства, о поставках которых Украина неоднократно заявляла. Киев надеется, что сможет получить разрешение на приобретение этих дальнобойных ракет в рамках механизма PURL. Окончательное решение по этому вопросу зависит от президента США Дональда Трампа.
Как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом, запланированной на пятницу, 17 октября, в Белом доме, будет настаивать на предоставлении Украине доступа к американским ракетным системам Tomahawk. Эти ракеты могут существенно расширить возможности Вооруженных сил Украины, позволив наносить удары по военным целям глубоко в пределах территории противника.
