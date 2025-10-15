США усиливают поддержку Украины — дадут ли ракеты Tomahawk

Министр обороны США Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Daniel Becerril

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что Украина получит значительное усиление своей обороноспособности благодаря закупкам американского вооружения европейскими партнерами. Эти закупки осуществляются в рамках новой инициативы "Перечень приоритетных потребностей Украины" (PURL), которая предусматривает выделение 2 миллиардов долларов на приобретение военной техники для украинской армии.

Об этом сообщает CNN.

Ожидается, что во время встречи министров обороны в Брюсселе члены НАТО примут решение о дополнительном финансировании.

В то же время до сих пор неизвестно, будет ли эта программа включать ракеты "Томагавк" американского производства, о поставках которых Украина неоднократно заявляла. Киев надеется, что сможет получить разрешение на приобретение этих дальнобойных ракет в рамках механизма PURL. Окончательное решение по этому вопросу зависит от президента США Дональда Трампа.

Как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом, запланированной на пятницу, 17 октября, в Белом доме, будет настаивать на предоставлении Украине доступа к американским ракетным системам Tomahawk. Эти ракеты могут существенно расширить возможности Вооруженных сил Украины, позволив наносить удары по военным целям глубоко в пределах территории противника.

