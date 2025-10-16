Александр Усик раскрыл планы на будущую деятельность

Украинский боксер Александ Усик. Фото: Getty Images

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик признался, планирует ли идти в политику. По его словам, его интересует только его карьера.

Об этом Александр Усик сказал в комментарии Новини.LIVE на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября.

Реклама

Читайте также:

Пойдет ли Усик в политику

Усик заявил, что не планирует идти в политику, поскольку она ему неинтересна. По его словам, у него нет ни желания, ни соответствующего образования для этого.

"У меня карьера. Туда надо идти тому, кто хочет "скомуниздить". Я не хочу "скомуниздить". У меня есть, слава Богу, я заработал, я хочу сохранить свое и приумножить как-то по-другому", — сказал боксер.

В то же время абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе признался, что до 41 года будет боксировать, а дальше планирует построить академию спорта, чтобы тренироваться там самому и тренировать других.

Александр Усик также анонсировал новый поединок в следующем году, однако не сообщил, с кем именно планирует выйти на ринг.

Кроме того, боксер отметил, что видит свою жизнь в Украине и его дети сейчас тоже здесь. В то же время, если они повзрослеют и вдруг захотят выбрать другую страну для жизни, Усик сказал, что поддержит их выбор.

Деятельность Усика вне бокса

Боксер отметил, что не думает о должности главы столицы, зато сосредоточен на развитии собственного бизнеса.

"Виталий Владимирович (Кличко – бывший боксер, а ныне городской глава Киева. — Ред.), все хорошо, мэром не хочу быть. У меня есть компания Ready to Fight, которая работает не только с боксом... Мы можем взять и вести спортсмена как промоутеры, как адвокация, какие-то решения менеджерские, найти тренера, врача, то есть сформировать команду. Кроме того, это изготовление вещей для спорта, экипировки", — пояснил Александр Усик.

Кроме этого, чемпион отметил, что инвестирует в различные направления, в частности, в переработку стекла, строительство и другие проекты.

Он также рассказал о развитии собственного бренда, мол, это результат многолетней работы, настойчивости и слаженной команды.

Напомним, ранее временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабаел бросил вызов Усику. Он заявил, что считает себя достойным соперником для украинского боксера.

Кроме того, Тайсон Фьюри готов пойти на жертвы ради боя с Усиком. Он намерен вернуться на ринг в 2026 году.