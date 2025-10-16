Президент США дав чітку відповідь про терміни та місце зустрічі з Путіним — що заявив

Трамп зустрінеться з Путіним — відповів де і коли це станеться
Дата публікації: 16 жовтня 2025 23:58
Оновлено: 00:04
Дональд Трамп виступаючи перед журналістами у Білому домі повідомив про результати телефонної розмови з диктатором РФ Путіним. Президент США проінформував, що незабаром особисто зустрінеться з диктатором РФ.
Коли й де буде зустріч Трампа та Путіна
За словами лідера США, протягом двох тижнів така зустріч відбудеться у Будапешті. До цього моменту відбудеться зустріч між держсекретарем США Марко Рубіо та головою МЗС РФ Лавровим.
Новина оновлюється...
