Президент США дал четкий ответ о сроках и месте встречи с Путиным — что заявил

Срочная новость

Дональд Трамп выступая перед журналистами в Белом доме сообщил о результатах телефонного разговора с диктатором РФ Путиным. Президент США проинформировал, что вскоре лично встретится с диктатором РФ.

Об этом сообщают Новости.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда и где будет встреча Трампа и Путина

По словам лидера США, в течение двух недель такая встреча состоится в Будапеште. До этого момента состоится встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Лавровым.

Новость обновляется...