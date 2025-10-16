Президент США дал четкий ответ о сроках и месте встречи с Путиным — что заявил

Трамп встретится с Путиным — ответил где и когда это произойдет
Дата публикации 16 октября 2025 23:58
обновлено: 00:01
Срочная новость
Дональд Трамп выступая перед журналистами в Белом доме сообщил о результатах телефонного разговора с диктатором РФ Путиным. Президент США проинформировал, что вскоре лично встретится с диктатором РФ.
Об этом сообщают Новости.LIVE.
Когда и где будет встреча Трампа и Путина
По словам лидера США, в течение двух недель такая встреча состоится в Будапеште. До этого момента состоится встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД РФ Лавровым.
Новость обновляется...
