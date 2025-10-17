Дональд Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передать тысячи Томагавков Украине

Трамп с усмешкой рассказал о реакции Путина на Томагавки
Лидер США Дональд Трамп заявил, что Путину очень не понравилась идея продать НАТО Томагавки для передачи Украине. О реакции диктатора РФ Дональд Трамп рассказывал довольно улыбаясь.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Как Путин отреагировал на "тысячу Томагавков" для Украины
По словам Трампа, владелец Кремля был очень недоволен подобной перспективой.
"Я действительно сказал Путину: "Вы не против, если я дам пару тысяч "Томагавков" вашей оппозиции?". Ему не понравилась эта идея", — улыбаясь сказал Трамп.
Президент США подчеркнул, что американские Томогваки — очень серьезное оружие.
"Я сказал это именно так. Иногда надо быть немного легкомысленным... "Томагавки" — это жестокое оружие. Это жестокое, наступательное, невероятно разрушительное оружие. Никто не хочет, чтобы в них стреляли "Томагавками"", — отметил Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп высказался относительно передачи Томагавков Украине. Сказал, что Штаты не могут опустошать все запасы.
Также американский президент назвал время и место встречи с диктатором РФ Путиным. За пару недель встреча состоится в Будапеште.
Читайте Новини.LIVE!