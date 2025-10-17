Видео
Україна
Главная Новости дня Трамп с усмешкой рассказал о реакции Путина на Томагавки

Трамп с усмешкой рассказал о реакции Путина на Томагавки

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 00:17
обновлено: 01:11
Дональд Трамп заявил, что Путину не понравилась идея передать тысячи Томагавков Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Путину очень не понравилась идея продать НАТО Томагавки для передачи Украине. О реакции диктатора РФ Дональд Трамп рассказывал довольно улыбаясь.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Путин отреагировал на "тысячу Томагавков" для Украины

По словам Трампа, владелец Кремля был очень недоволен подобной перспективой.

"Я действительно сказал Путину: "Вы не против, если я дам пару тысяч "Томагавков" вашей оппозиции?". Ему не понравилась эта идея", — улыбаясь сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что американские Томогваки — очень серьезное оружие.

"Я сказал это именно так. Иногда надо быть немного легкомысленным... "Томагавки" — это жестокое оружие. Это жестокое, наступательное, невероятно разрушительное оружие. Никто не хочет, чтобы в них стреляли "Томагавками"", — отметил Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп высказался относительно передачи Томагавков Украине. Сказал, что Штаты не могут опустошать все запасы.

Также американский президент назвал время и место встречи с диктатором РФ Путиным. За пару недель встреча состоится в Будапеште.

владимир путин Дональд Трамп ракеты война в Украине дальнобойное оружие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
