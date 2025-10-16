Разговор Трампа с Путиным длился более двух часов — детали

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп завершил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он длился более двух часов.

Об этом сообщил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social 16 октября.

Итоги разговор Трампа и Путина

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и он был очень продуктивным. Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной", — написал Трамп.

По его словам, российский диктатор также поблагодарил первую леди США Меланию за ее участие в работе с детьми. Американский лидер заявил, что Путин благодарен и сказал, что эта работа будет продолжена.

Также известно, что они посвятили много времени обсуждению торговли между Россией и США после окончания войны с Украиной. А в конце разговора Трамп и Путин договорились, что на следующей неделе состоится встреча советников Америки и РФ высокого уровня. По словам, американского лидера, первые встречи со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже. Место встречи еще не определено.

"Президент Путин и я встретимся в согласованном месте, Будапеште, Венгрия, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной. Президент Зеленский и я встретимся завтра в Овальном кабинете, где обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор дал значительный прогресс", — отметил Дональд Трамп.

В то же время в Белом доме заявили, что Трамп попытается продвинуть дело к миру в Украине. Там отметили, что президент США считает, что во время этого разговора с Путиным был достигнут прогресс.

Реакция Украины

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отреагировали на встречу Трампа и Путина в Будапеште.

"Сейчас важно не дать Путину снова тянуть время. Потому что Путин очень хочет дальше бить по Украине, и пока он это хочет, нужно бить по России, больше бить", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, в то время, как Трамп говорил с Путиным, Владимир Зеленский направлялся в Вашингтон. Там он проведет ряд встреч.

Также мы писали, что Трамп хочет создать "фонд победы" для Украины. Его планируют финансировать за счет новых пошлин для Китая или новых пошлин на товары из Китая.