Визит Зеленского в США — с кем встретится президент

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Вашингтон. Во время своего визита украинский лидер должен провести ряд встреч.

Об этом сообщила журналистка Ульяна Бойчук из Вашингтона в эфире Вечір.LIVE.

Визит Зеленского в США

Владимир Зеленский сегодня проведет ряд встреч с американскими оборонными компаниями. Уже завтра утром планируется визит президента в Конгресс, а после обеда — двусторонняя встреча с Дональдом Трампом.

Глава государства только приземлился в США, а в это время лидер США проводит телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В своей соцсети True Social он пообещал, что детали этого звонка обнародует позже.

Также известно, что возле Белого дома перекрыт парк. В субботу, 16 октября, там пройдет акция No Kings, на которой будут протестовать против политики действующей власти.

Напомним, ранее Трамп заявил о намерении Украины пойти в наступление. По его словам, он поговорит об этом с Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что накануне Зеленский раскрыл детали подготовки встречи с Трампом. Украинская делегация прибыла в США раньше.