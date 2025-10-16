Візит Зеленського до США — з ким зустрінеться президент

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент України Володимир Зеленський прямує до Вашингтона. Під час свого візиту український лідер має провести низку зустрічей.

Про це повідомила журналістка Уляна Бойчук з Вашингтона в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Візит Зеленського до США

Володимир Зеленський сьогодні проведе низку зустрічей з американськими оборонними компаніями. Вже завтра зранку планується візит президента до Конгресу, а пообіді — двостороння зустріч з Дональдом Трампом.

Глава держави тільки приземлився у США, а в цей час лідер США проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У своїй соцмережі True Social він пообіцяв, що деталі цього дзвінка оприлюднить згодом.

Також відомо, що біля Білого дому перекритий парк. У суботу, 16 жовтня, там пройде акція No Kings, на якій протестуватимуть проти політики чинної влади.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір України піти у наступ. За його словами, він поговорить про це з Володимиром Зеленським.

Також ми писали, що напередодні Зеленський розкрив деталі підготовки зустрічі з Трампом. Українська делегація прибула до США раніше.