Візит Зеленського до США — з ким зустрінеться президент

Зеленський прямує до Вашингтона — які зустрічі проведе
Президент України Володимир Зеленський прямує до Вашингтона. Під час свого візиту український лідер має провести низку зустрічей.
Про це повідомила журналістка Уляна Бойчук з Вашингтона в ефірі Вечір.LIVE.
Візит Зеленського до США
Володимир Зеленський сьогодні проведе низку зустрічей з американськими оборонними компаніями. Вже завтра зранку планується візит президента до Конгресу, а пообіді — двостороння зустріч з Дональдом Трампом.
Глава держави тільки приземлився у США, а в цей час лідер США проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У своїй соцмережі True Social він пообіцяв, що деталі цього дзвінка оприлюднить згодом.
Також відомо, що біля Білого дому перекритий парк. У суботу, 16 жовтня, там пройде акція No Kings, на якій протестуватимуть проти політики чинної влади.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір України піти у наступ. За його словами, він поговорить про це з Володимиром Зеленським.
Також ми писали, що напередодні Зеленський розкрив деталі підготовки зустрічі з Трампом. Українська делегація прибула до США раніше.
Читайте Новини.LIVE!