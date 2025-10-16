Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський прямує до Вашингтона — які зустрічі проведе

Зеленський прямує до Вашингтона — які зустрічі проведе

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 20:15
Оновлено: 20:35
Візит Зеленського до США — з ким зустрінеться президент
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент України Володимир Зеленський прямує до Вашингтона. Під час свого візиту український лідер має провести низку зустрічей.

Про це повідомила журналістка Уляна Бойчук з Вашингтона в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Візит Зеленського до США

Володимир Зеленський сьогодні проведе низку зустрічей з американськими оборонними компаніями. Вже завтра зранку планується візит президента до Конгресу, а пообіді — двостороння зустріч з Дональдом Трампом.

Глава держави тільки приземлився у США, а в цей час лідер США проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. У своїй соцмережі True Social він пообіцяв, що деталі цього дзвінка оприлюднить згодом.

Також відомо, що біля Білого дому перекритий парк. У суботу, 16 жовтня, там пройде акція No Kings, на якій протестуватимуть проти політики чинної влади.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про намір України піти у наступ. За його словами, він поговорить про це з Володимиром Зеленським. 

Також ми писали, що напередодні Зеленський розкрив деталі підготовки зустрічі з Трампом. Українська делегація прибула до США раніше. 

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації