Трамп прокомментировал передачу ракет Tomahawk для ВСУ

В четверг, 17 октября, американский лидер Дональд Трамп встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров он сделал заявление о передаче дальнобойных ракет Tomahawk для ВСУ.

Tomahawk для ВСУ

Трамп во время разговора упомянул о ракетах "Томагавк" и другом вооружении, которое, по его словам, необходимо и самим американцам.

"Нам нужны Tomahawk и много другого оружия, которое мы посылаем Украине. Это одна из причин, почему мы хотим положить конец этой войне", — подчеркнул Трамп.

Напомним, в начале октября в западных СМИ появилась информация, что США готовы продать Украине ракеты Tomahawk. Речь идет, вероятно, об около 50 единиц таких ракет.

В то же время президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет применять такие ракеты исключительно по стратегическим военным целям в России.