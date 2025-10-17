Видео
Дата публикации 17 октября 2025 20:57
обновлено: 21:44
Трамп прокомментировал передачу ракет Tomahawk для ВСУ
Визит Владимира Зеленского в Белый дом. Фото: Reuters

В четверг, 17 октября, американский лидер Дональд Трамп встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров он сделал заявление о передаче дальнобойных ракет Tomahawk для ВСУ.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Tomahawk для ВСУ

Трамп во время разговора упомянул о ракетах "Томагавк" и другом вооружении, которое, по его словам, необходимо и самим американцам.

"Нам нужны Tomahawk и много другого оружия, которое мы посылаем Украине. Это одна из причин, почему мы хотим положить конец этой войне", — подчеркнул Трамп.

Напомним, в начале октября в западных СМИ появилась информация, что США готовы продать Украине ракеты Tomahawk. Речь идет, вероятно, об около 50 единиц таких ракет.

В то же время президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина будет применять такие ракеты исключительно по стратегическим военным целям в России.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
