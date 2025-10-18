Видео
Україна
В ISW объяснили, как ракеты Tomahawk повлияют на силы ВСУ

В ISW объяснили, как ракеты Tomahawk повлияют на силы ВСУ

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 16:44
обновлено: 18:03
Как ракеты Tomahawk повлияют на силы ВСУ - объяснение ISW
Американские ракеты Tomahawk. Фото: seaforces.org

Американские ракеты Tomahawk позволят украинским силам нанести значительные удары по стратегическим военным объектам, расположенным в глубине российской территории. Они могут нести больший полезный груз и летать с большей скоростью, чем беспилотники дальнего действия.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Читайте также:

Как ракеты Tomahawk повлияют на силы ВСУ

Это повышает вероятность, что эти ракеты прорвут противовоздушную оборону противника и позволит украинским войскам нанести существенный урон важным военным объектам в глубине российской территории, которые имеют высшую ценность и усиленную охрану.

Среди таких объектов называют завод беспилотников "Шахед" в Елабуге (Республика Татарстан) и авиабазу "Энгельс-2" в Саратовской области, откуда наступают стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину крылатыми ракетами.

"Украина, вероятно, может значительно ослабить военный потенциал России, нанося удары по уязвимым объектам ключевых тыловых районов, таких как Елабуга и Энгельс, которые обеспечивают и поддерживают операции России на передовой и кампанию ударов большой дальности против Украины", — отмечают аналитики ISW.

Ранее мы информировали, что во время переговоров с Зеленским Трамп сделал заявление о передаче ракет Tomahawk для ВСУ.

Также глава Белого дома Дональд Трамп высказался о возможных переговорах между Зеленским и Путиным.

 

оружие ISW ракеты война в Украине Tomahawk
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
