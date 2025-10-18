Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В ISW пояснили, як ракети Tomahawk вплинуть на сили ЗСУ

В ISW пояснили, як ракети Tomahawk вплинуть на сили ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 16:44
Оновлено: 16:44
Як ракети Tomahawk вплинуть на сили ЗСУ - пояснення ISW
Американські ракети Tomahawk. Фото: seaforces.org

Американські ракети Tomahawk дадуть змогу українським силам завдати значних ударів по стратегічних військових обʼєктах, розташованих у глибині російської території. Вони можуть нести більший корисний вантаж та літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама
Читайте також:

Як ракети Tomahawk вплинуть на сили ЗСУ

Це підвищує ймовірність, що ці ракети прорвуть протиповітряну оборону супротивника й дозволить українським військам завдати суттєвої шкоди важливим військовим об'єктам у глибині російської території, які мають вищу цінність і посилену охорону.

Серед таких об’єктів називають завод безпілотників "Шахед" в Єлабузі (Республіка Татарстан) та авіабазу "Енгельс‑2" у Саратовській області, звідки настерегті стратегічні бомбардувальники, що обстрілюють Україну крилатими ракетами.

"Україна, ймовірно, може значно послабити військовий потенціал Росії, завдаючи ударів по вразливих об'єктах ключових тилових районів, таких як Єлабуга та Енгельс, які забезпечують і підтримують операції Росії на передовій та кампанію ударів великої дальності проти України", — зазначають аналітики ISW.

Раніше ми інформували, що під час переговорів із Зеленським Трамп зробив заяву щодо передачі ракет Tomahawk для ЗСУ.

Також очільник Білого дому Дональд Трамп висловився про можливі переговори між Зеленським та Путіним.

зброя ISW ракети війна в Україні Tomahawk
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації