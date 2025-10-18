Як ракети Tomahawk вплинуть на сили ЗСУ - пояснення ISW

Американські ракети Tomahawk. Фото: seaforces.org

Американські ракети Tomahawk дадуть змогу українським силам завдати значних ударів по стратегічних військових обʼєктах, розташованих у глибині російської території. Вони можуть нести більший корисний вантаж та літати з більшою швидкістю, ніж безпілотники дальньої дії.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як ракети Tomahawk вплинуть на сили ЗСУ

Це підвищує ймовірність, що ці ракети прорвуть протиповітряну оборону супротивника й дозволить українським військам завдати суттєвої шкоди важливим військовим об'єктам у глибині російської території, які мають вищу цінність і посилену охорону.

Серед таких об’єктів називають завод безпілотників "Шахед" в Єлабузі (Республіка Татарстан) та авіабазу "Енгельс‑2" у Саратовській області, звідки настерегті стратегічні бомбардувальники, що обстрілюють Україну крилатими ракетами.

"Україна, ймовірно, може значно послабити військовий потенціал Росії, завдаючи ударів по вразливих об'єктах ключових тилових районів, таких як Єлабуга та Енгельс, які забезпечують і підтримують операції Росії на передовій та кампанію ударів великої дальності проти України", — зазначають аналітики ISW.

