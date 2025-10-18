Видео
Путин боится, что США дадут Украине Tomahawk — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 22:14
обновлено: 22:14
Трамп не сказал "нет" относительно передачи Tomahawk Украине - Зеленский
Владимир Зеленский: Фото: NBC News

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится возможной поставки Украине американских ракет Tomahawk. Глава государства подчеркнул, что президент США Дональд Трамп во время разговора не отрицал такую возможность.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе Meet the Press на канале NBC News после визита к Трампу, о чем сообщают Новости.LIVE.

Во время разговора с ведущим американского телеканала NBC News президенту задали вопрос, мог ли Дональд Трамп изменить свою позицию по передаче ракет Украине после общения с Путиным. Зеленский признал, что не располагает информацией о деталях того разговора, но подчеркнул: самое главное, что Трамп не ответил отказом. По словам украинского лидера, этот вопрос остается крайне чувствительным для Кремля.

"Я не знаю, потому что не был во время того разговора. Но хорошо, что он по крайней мере не сказал "нет". Это очень чувствительная тема для россиян. Они боятся, что США могут передать нам "Томагавки". Путин знает наши цели и боится этого", — сказал Зеленский.

Ранее глава государства неоднократно подчеркивал, что дальнобойные ракеты Tomahawk существенно изменили бы ситуацию на фронте и усилили способность Украины сдерживать российские атаки.

Напомним, что Владимир Зеленский выразил надежду, что США впоследствии могут передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk, ведь во время визита в Вашингтон Дональд Трамп не исключил такой возможности.

Ранее мы также информировали, что ракеты Tomahawk способны существенно усилить потенциал ВСУ, поскольку могут поражать стратегические цели в глубине российской территории.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине Tomahawk
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
