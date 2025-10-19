Що сказав Зеленський про далекобійні атаки України

Володимир Зеленський під час звернення. Кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський у традиційному зверненні розповів про поточну ситуацію на фронті та наголосив на напруженості на Покровському напрямку, у районах Куп'янська, на кордонах Харківської та Сумської областей, а також у Запоріжжі.

За словами глави держави, українські сили продовжують утримувати позиції та готують нові кроки на лінії фронту, повідомив Зеленський на своєму Telegram-каналі.

Що зазначив президент України

Володимир Зеленський наголосив, що щодня отримує доповіді від військових та Служби безпеки України. Президент висловив подяку підрозділам, які виявляють стійкість в умовах активних боїв, і зазначив, що країна готова відповідати на кожен удар противника.

Під час розмови з головнокомандувачем Олександром Сирським Зеленський обговорив розвиток далекобійних можливостей України. За його словами, українські атаки стають дедалі точнішими та летітимуть на більші дистанції вглиб Росії, а регулярні ураження об'єктів нафтоперероблення на території РФ підривають її військовий потенціал.

Зеленський також подякував бійцям 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії та 92-ї окремої штурмової бригади за успішні дії на Куп'янському напрямку. Він окремо відзначив результати 127-ї важкої механізованої бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій, СБУ та Військової служби правопорядку, наголосивши, що їхня робота щодня наближає Україну до перемоги.

Що ще сказав Зеленський

Президент України повідомив, що готуються нові домовленості з низкою країн щодо озброєння та оборонних технологій. За його словами, українська сторона завершує роботу над однією з угод, підготовка до якої тривала кілька місяців.

Він також подякував Прем’єр-міністру Юлії Свириденко та команді, яка працює з партнерами щодо постачання газу та енергетичної підтримки. Зеленський зазначив, що Україна має вагомі результати у переговорах як зі Сполученими Штатами, так і зі Словаччиною, а також наголосив на важливості повної відмови Європи від російських енергоресурсів.

"Доручив нашим дипломатам — і вже про це говорив із багатьма лідерами — готувати найближчим часом зустріч коаліції охочих. Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський назвав кількість дронів, якими Росія атакувала Україну цього тижня.

