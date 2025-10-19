Что сказал Зеленский о дальнобойных атаках Украины

Владимир Зеленский во время обращения. Кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении рассказал о текущей ситуации на фронте и отметил напряженность на Покровском направлении, в районах Купянска, на границах Харьковской и Сумской областей, а также в Запорожье.

По словам главы государства, украинские силы продолжают удерживать позиции и готовят новые шаги на линии фронта, сообщил Зеленский на своем Telegram-канале.

Что отметил президент Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что ежедневно получает доклады от военных и Службы безопасности Украины. Президент выразил благодарность подразделениям, проявляющим стойкость в условиях активных боев, и отметил, что страна готова отвечать на каждый удар противника.

Во время разговора с главнокомандующим Александром Сырским Зеленский обсудил развитие дальнобойных возможностей Украины. По его словам, украинские атаки становятся все более точными и дальними, а регулярные поражения объектов нефтепереработки на территории России подрывают ее военный потенциал.

Зеленский также поблагодарил бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии и 92-й отдельной штурмовой бригады за успешные действия на Купянском направлении. Он отдельно отметил результаты 127-й тяжелой механизированной бригады, подразделений Сил специальных операций, СБУ и Военной службы правопорядка, подчеркнув, что их работа ежедневно приближает Украину к победе.

Что еще сказал Зеленский

Президент Украины сообщил, что готовятся новые соглашения с рядом стран по вопросам вооружения и оборонных технологий. По его словам, украинская сторона завершает работу над одним из документов, подготовка к которому длилась несколько месяцев.

Он также поблагодарил премьер-министра Юлию Свириденко и команду, которая взаимодействует с партнерами по вопросам поставок газа и энергетической поддержки. Зеленский отметил, что Украина имеет заметные результаты в переговорах как с США, так и со Словакией, а также подчеркнул важность отказа Европы от российских энергоресурсов.

"Поручил нашим дипломатам — и уже об этом говорил со многими лидерами — готовить в ближайшее время встречу коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. Это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!" — добавил Зеленский.

