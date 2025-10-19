Видео
Зеленский о дальнобойных ударах и ситуации на фронте — обращение

Зеленский о дальнобойных ударах и ситуации на фронте — обращение

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 15:25
обновлено: 15:35
Что сказал Зеленский о дальнобойных атаках Украины
Владимир Зеленский во время обращения. Кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном обращении рассказал о текущей ситуации на фронте и отметил напряженность на Покровском направлении, в районах Купянска, на границах Харьковской и Сумской областей, а также в Запорожье.

По словам главы государства, украинские силы продолжают удерживать позиции и готовят новые шаги на линии фронта, сообщил Зеленский на своем Telegram-канале

Читайте также:

Что отметил президент Украины

Владимир Зеленский подчеркнул, что ежедневно получает доклады от военных и Службы безопасности Украины. Президент выразил благодарность подразделениям, проявляющим стойкость в условиях активных боев, и отметил, что страна готова отвечать на каждый удар противника. 

Во время разговора с главнокомандующим Александром Сырским Зеленский обсудил развитие дальнобойных возможностей Украины. По его словам, украинские атаки становятся все более точными и дальними, а регулярные поражения объектов нефтепереработки на территории России подрывают ее военный потенциал.

Зеленский также поблагодарил бойцов 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии и 92-й отдельной штурмовой бригады за успешные действия на Купянском направлении. Он отдельно отметил результаты 127-й тяжелой механизированной бригады, подразделений Сил специальных операций, СБУ и Военной службы правопорядка, подчеркнув, что их работа ежедневно приближает Украину к победе. 

Что еще сказал Зеленский

Президент Украины сообщил, что готовятся новые соглашения с рядом стран по вопросам вооружения и оборонных технологий. По его словам, украинская сторона завершает работу над одним из документов, подготовка к которому длилась несколько месяцев.

Он также поблагодарил премьер-министра Юлию Свириденко и команду, которая взаимодействует с партнерами по вопросам поставок газа и энергетической поддержки. Зеленский отметил, что Украина имеет заметные результаты в переговорах как с США, так и со Словакией, а также подчеркнул важность отказа Европы от российских энергоресурсов.

"Поручил нашим дипломатам — и уже об этом говорил со многими лидерами — готовить в ближайшее время встречу коалиции желающих. Нам в Европе нужны общие сильные позиции. Это будет. Спасибо всем, кто с нами, кто с Украиной!" — добавил Зеленский. 

Напомним, ранее Владимир Зеленский назвал количество дронов, которыми Россия атаковала Украину на этой неделе. 

Также Президент Украины раскрыл самый большой страх главы Кремля Владимира Путина. 

Владимир Зеленский Купянск президент война в Украине ситуация на фронте Покровск
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
