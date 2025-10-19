Зеленский сказал, сколько РФ выпустила дронов по Украине на этой неделе

Зеленский сказал, сколько дронов РФ выпустила на этой неделе
В воскресенье, 19 октября, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет Россия выпустила по Украине в течение этой недели. По его данным, речь идет о более чем 3 тысячах беспилотников и почти 50 ракетах.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Зеленский о количестве дронов, которые РФ запустила в течение недели
Зеленский отметил, что почти ежедневно российские террористы совершают сотни атак на нашу критическую и гражданскую инфраструктуру.
По данным президента, только на этой неделе Россия применила против Украины более 3270 ударных дронов, 1370 управляемых авиабомб и почти 50 ракет различных типов.
Лидер подчеркнул, что Украина постоянно усиливает защиту, работает с партнерами ради укрепления ПВО: программа PURL, инвестиции в украинскую "оборонку", двусторонние и многосторонние форматы.
"Остановить разговорами Путина не получится — нужно давление. Мир видит, что Россия реагирует на силу, следовательно, мир благодаря силе может сработать. Украина не подарит террористам никакого вознаграждения за их преступления, и мы рассчитываем на поддержку наших партнеров именно такой позиции. Нужны решительные шаги от США, Европы, стран G20, G7. Нужно защитить жизни. Спасибо всем, кто в этом помогает", — подчеркнул Зеленский.
В то же время он добавил, что Украина никогда не стремилась к войне. Президент отметил, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня, искала возможности для мира и сама не раз предлагали миру, как остановить удары в небе, на земле и в море.
Однако, по словам лидера, именно Россия постоянно тормозит этот процесс — манипулирует, затягивает переговоры, терроризирует наших людей воздушными ударами, наращивает штурмы на фронте.
"Война продолжается только потому, что Москва не хочет ее завершать", — резюмировал Зеленский.
Напомним, что в ночь на 19 октября российские захватчики атаковали Украину более 60 БпЛА.
Также мы информировали, что в ночь на 19 октября оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области — есть раненые среди гражданских.
