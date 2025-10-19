РФ атаковала Днепропетровскую область — есть раненые

Россияне атаковали Днепропетровщину — есть пострадавшие и пожары
Российские оккупанты беспилотниками и артиллерией атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 10 человек пострадали, также зафиксированы разрушения и пожары.
Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в воскресенье, 19 октября, в Telegram.
Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия
По данным главы ОВА, из-за атаки БпЛА в Шахтерской общине Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии.
Кроме того, в результате вражеского обстрела горели квартиры в трех многоэтажках. Загорелся частный дом и в Межевской громаде. В Николаевской повреждена инфраструктура.
По Никопольщине российские войска били из артиллерии, применили дроны. Пострадали райцентр и Покровская громада. В последней загорелась крыша частного дома.
Есть также уточнения о последствиях попадания беспилотника, которое произошло там вечером 18 октября. Повреждены дом местных, две машины, линия электропередач.
Украинским защитникам неба удалось уничтожить в области 4 БпЛА.
Напомним, что недавно российские войска атаковали одну из заправочных станций на Сумщине.
Также оккупанты нанесли удар по Запорожской области, в результате чего ранены гражданские.
