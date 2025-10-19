РФ атаковала Днепропетровскую область — есть раненые

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: глава ОВА Владислав Гайваненко/Telegram

Российские оккупанты беспилотниками и артиллерией атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеского обстрела по меньшей мере 10 человек пострадали, также зафиксированы разрушения и пожары.

Об этом информирует глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в воскресенье, 19 октября, в Telegram.

Пожар в доме в результате атаки РФ на Днепропетровщину. Фото: глава ОВА Владислав Гайваненко/Telegram

Атака РФ на Днепропетровскую область — какие последствия

По данным главы ОВА, из-за атаки БпЛА в Шахтерской общине Синельниковского района пострадали 10 человек. Одна женщина в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате вражеского обстрела горели квартиры в трех многоэтажках. Загорелся частный дом и в Межевской громаде. В Николаевской повреждена инфраструктура.

Последствия обстрела Днепропетровщины. Фото: глава ОВА Владислав Гайваненко/Telegram

По Никопольщине российские войска били из артиллерии, применили дроны. Пострадали райцентр и Покровская громада. В последней загорелась крыша частного дома.

Есть также уточнения о последствиях попадания беспилотника, которое произошло там вечером 18 октября. Повреждены дом местных, две машины, линия электропередач.

Украинским защитникам неба удалось уничтожить в области 4 БпЛА.

