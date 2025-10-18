Обстрел Сумщины 18 октября - есть пострадавшая

Вражеский дрон в небе. Фото: ГСЧС

В субботу, 18 октября, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Враг нанес удар беспилотником по одной из заправочных станций.

Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь в Telegram.

Пост Кобзаря. Фото: скриншот

Атака по Сумской области

По предварительной информации, в результате атаки пострадала одна женщина, ее состояние уточняется.

На месте происшествия работают все соответствующие службы: спасатели ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации, а правоохранители обеспечивают безопасность территории. Местные жители призывают быть осторожными и соблюдать все рекомендации служб.

Последствия обстрела Сумщины. Фото: Telegram Артема Кобзаря

Обновлено 14:00. Впоследствии в Сумской ОВА сообщили, что количество пострадавших от российского удара выросло до двух.

"Еще одна пострадавшая от удара вражеского БпЛА по АЗС в Сумах обратилась за медицинской помощью. Это 53-летняя женщина. Медики оказали необходимую помощь, лечится амбулаторно", — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что жизни обоих пострадавших ничего не угрожает — состояние стабильное.

Скриншот сообщения Сумськой ОВА

Напомним, что в ночь на 18 октября российские войска нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области.

В ночь на 18 октября армейцы РФ атаковали всю Украину ракетами и беспилотниками.