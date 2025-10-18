Обстрел Сумщины 18 октября - есть пострадавшая

Россияне атаковали дроном АЗС на Сумщине — есть пострадавшая
В субботу, 18 октября, российские оккупанты атаковали Сумскую область. Враг нанес удар беспилотником по одной из заправочных станций.
Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы, Секретарь Сумского городского совета Артем Кобзарь в Telegram.
Атака по Сумской области
По предварительной информации, в результате атаки пострадала одна женщина, ее состояние уточняется.
На месте происшествия работают все соответствующие службы: спасатели ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации, а правоохранители обеспечивают безопасность территории. Местные жители призывают быть осторожными и соблюдать все рекомендации служб.
Обновлено 14:00. Впоследствии в Сумской ОВА сообщили, что количество пострадавших от российского удара выросло до двух.
"Еще одна пострадавшая от удара вражеского БпЛА по АЗС в Сумах обратилась за медицинской помощью. Это 53-летняя женщина. Медики оказали необходимую помощь, лечится амбулаторно", — говорится в сообщении.
В администрации добавили, что жизни обоих пострадавших ничего не угрожает — состояние стабильное.
Напомним, что в ночь на 18 октября российские войска нанесли удар по энергообъекту в Черниговской области.
В ночь на 18 октября армейцы РФ атаковали всю Украину ракетами и беспилотниками.
