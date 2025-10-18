Відео
Україна
Головна Новини дня Росіяни атакували дроном АЗС на Сумщині — є постраждала

Росіяни атакували дроном АЗС на Сумщині — є постраждала

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 13:43
Оновлено: 14:04
Обстріл Сумщини 18 жовтня — є постраждала
Ворожий дрон у небі. Фото: ДСНС

У суботу, 18 жовтня, російські окупанти атакували Сумщину. Ворог завдав удару безпілотником по одній із заправних станцій.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар у Telegram.

Атака по Сумщину

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна жінка, її стан уточнюється.

На місці події працюють усі відповідні служби: рятувальники ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації, а правоохоронці забезпечують безпеку території. Місцеві мешканці закликають бути обережними та дотримуватися всіх рекомендацій служб.

Росіяни атакували дроном АЗС на Сумщині
Наслідки обстрілу Сумщини. Фото: Telegram Артема Кобзаря

Нагадаємо, що у ніч проти 18 жовтня російські війська завдали удару по енергооб'єкту у Чернігівській області.

У ніч проти 18 жовтня армійці РФ атакували всю Україну ракетами та безпілотниками.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
