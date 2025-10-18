Обстріл Сумщини 18 жовтня — є постраждала

Росіяни атакували дроном АЗС на Сумщині — є постраждала
У суботу, 18 жовтня, російські окупанти атакували Сумщину. Ворог завдав удару безпілотником по одній із заправних станцій.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар у Telegram.
Атака по Сумщину
За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждала одна жінка, її стан уточнюється.
На місці події працюють усі відповідні служби: рятувальники ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації, а правоохоронці забезпечують безпеку території. Місцеві мешканці закликають бути обережними та дотримуватися всіх рекомендацій служб.
Нагадаємо, що у ніч проти 18 жовтня російські війська завдали удару по енергооб'єкту у Чернігівській області.
У ніч проти 18 жовтня армійці РФ атакували всю Україну ракетами та безпілотниками.
Читайте Новини.LIVE!