Жінка зі свічкою через знеструмлення. Ілюстративне фото: Freepik

У ніч проти 18 жовтня російські окупанти атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Внаслідок влучання без світла залишилися близько 17 тисяч абонентів.

Про це інформує "Чернігівобленерго".

Реклама

Читайте також:

На Чернігівщині зникло світло через атаку РФ

У ніч проти 18 жовтня російські війська завдали удару по енергооб'єкту на території Корюківського району Чернігівської області.

Внаслідок влучання без світла залишилися 17 тисяч місцевих мешканців.

"Шановні споживачі! Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням", — повідомили в "Чернігівобленерго".

Скриншот повідомлення "Чернігівобленерго"

Нещодавно Зеленський назвав останні російській обстріли України — "терором проти енергетики".

Раніше в Міненерго розповіли про ситуацію з відключенням світла в Україні.