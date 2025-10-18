Відео
Україна
Жителі Чернігівщини залишилися без світла після атаки РФ

Жителі Чернігівщини залишилися без світла після атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 11:36
Оновлено: 11:37
На Чернігівщині зникло світло через атаку РФ
Жінка зі свічкою через знеструмлення. Ілюстративне фото: Freepik

У ніч проти 18 жовтня російські окупанти атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Внаслідок влучання без світла залишилися близько 17 тисяч абонентів.

Про це інформує "Чернігівобленерго".

У ніч проти 18 жовтня російські війська завдали удару по енергооб'єкту на території Корюківського району Чернігівської області.

Внаслідок влучання без світла залишилися 17 тисяч місцевих мешканців.

"Шановні споживачі! Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням", — повідомили в "Чернігівобленерго".

На Чернігівщині зникло світло
Скриншот повідомлення "Чернігівобленерго"

Нещодавно Зеленський назвав останні російській обстріли України — "терором проти енергетики".

Раніше в Міненерго розповіли про ситуацію з відключенням світла в Україні.

росіяни Чернігівська область обстріли війна в Україні відключення світла атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
