На Чернігівщині зникло світло через атаку РФ

Жителі Чернігівщини залишилися без світла після атаки РФ
У ніч проти 18 жовтня російські окупанти атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області. Внаслідок влучання без світла залишилися близько 17 тисяч абонентів.
Про це інформує "Чернігівобленерго".
У ніч проти 18 жовтня російські війська завдали удару по енергооб'єкту на території Корюківського району Чернігівської області.
Внаслідок влучання без світла залишилися 17 тисяч місцевих мешканців.
"Шановні споживачі! Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт на території Корюківського району. Без електропостачання опинилося близько 17 тисяч абонентів. Енергетики працюють над відновленням", — повідомили в "Чернігівобленерго".
Нещодавно Зеленський назвав останні російській обстріли України — "терором проти енергетики".
Раніше в Міненерго розповіли про ситуацію з відключенням світла в Україні.
