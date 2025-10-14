Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Міненерго оцінили ситуацію в енергосистемі України

В Міненерго оцінили ситуацію в енергосистемі України

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 23:55
Енергосистема в Україні страждає від обстрілів - Міненерго
Енергетик. Ілюстративне фото: пресслужба ДТЕК

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, проте контрольованою. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання, однак масштаби завданої ворогом шкоди ускладнюють оперативне повернення електрики для всіх областей.

Про це повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини".

Реклама
Читайте також:

Енергосистема в Україні страждає від обстрілів

За словами Некрасова, увечері через наслідки попередніх російських обстрілів та збільшення споживання електроенергії були змушені ввести аварійні відключення.

"Фактично головна причина застосування обмежень — це російські удари по енергосистемі. Якби злочинних ударів по цивільних енергооб’єктах не було — ми б зараз не мали і відключень", — наголосив він.

Попри складність ситуації, аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному регіоні майже цілодобово.

Нагадаємо, що 14 жовтня у декількох районах Києва зникло електропостачання. Жителі Солом’янського, Голосіївського, Печерського районів та центральної частини міста повідомляють про відсутність світла у будинках і на вулицях.

Крім того, у Києві на правому березі довелося тимчасово знизити тиск у системі водопостачання до мінімального рівня.

Міненерго сфера енергетики енергетика відключення світла світло
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації