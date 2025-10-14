Енергосистема в Україні страждає від обстрілів - Міненерго

Енергетик. Ілюстративне фото: пресслужба ДТЕК

Ситуація в енергосистемі України залишається складною, проте контрольованою. Фахівці докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання, однак масштаби завданої ворогом шкоди ускладнюють оперативне повернення електрики для всіх областей.

Про це повідомив перший заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини".

Енергосистема в Україні страждає від обстрілів

За словами Некрасова, увечері через наслідки попередніх російських обстрілів та збільшення споживання електроенергії були змушені ввести аварійні відключення.

"Фактично головна причина застосування обмежень — це російські удари по енергосистемі. Якби злочинних ударів по цивільних енергооб’єктах не було — ми б зараз не мали і відключень", — наголосив він.

Попри складність ситуації, аварійно-відновлювальні роботи тривають у кожному регіоні майже цілодобово.

Нагадаємо, що 14 жовтня у декількох районах Києва зникло електропостачання. Жителі Солом’янського, Голосіївського, Печерського районів та центральної частини міста повідомляють про відсутність світла у будинках і на вулицях.

Крім того, у Києві на правому березі довелося тимчасово знизити тиск у системі водопостачання до мінімального рівня.