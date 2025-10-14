Видео
Главная Новости дня В Минэнерго оценили ситуацию в энергосистеме Украины

Дата публикации 14 октября 2025 23:55
Энергосистема в Украине страдает от обстрелов - Минэнерго
Энергетик. Иллюстративное фото: пресс-служба ДТЭК

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, однако контролируемой. Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение, однако масштабы нанесенного врагом ущерба затрудняют оперативное возвращение электричества для всех областей.

Об этом сообщил первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов в прямом эфире телемарафона "Єдині новини".

Энергосистема в Украине страдает от обстрелов

По словам Некрасова, вечером из-за последствий предыдущих российских обстрелов и увеличения потребления электроэнергии были вынуждены ввести аварийные отключения.

"Фактически главная причина применения ограничений — это российские удары по энергосистеме. Если бы преступных ударов по гражданским энергообъектам не было — мы бы сейчас не имели и отключений", — подчеркнул он.

Несмотря на сложность ситуации, аварийно-восстановительные работы продолжаются в каждом регионе почти круглосуточно.

Напомним, что 14 октября в нескольких районах Киева исчезло электроснабжение. Жители Соломенского, Голосеевского, Печерского районов и центральной части города сообщают об отсутствии света в домах и на улицах.

Кроме того, в Киеве на правом берегу пришлось временно снизить давление в системе водоснабжения до минимального уровня.

Минэнерго сфера энергетики энергетика отключения света свет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
