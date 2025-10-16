Росіяни атакували енергетику ДТЕК Нафтогаз

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 16 жовтня російські окупанти вкотре завдали удару по енергоінфраструктурі ДТЕК. Внаслідок ворожої атаки зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

За інформацією ДТЕК, в ніч проти 16 жовтня російські війська вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами й ракетами.

Внаслідок ворожого обстрілу робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Крім того, за даними тимчасового виконуючого обов’язки голови Полтавської ОВА Володимира Когута, через атаку без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах Полтавської області.

"Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару по території Полтавської області. Під атакою була енергетична інфраструктура. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості. На щастя обійшлося без постраждалих.

Через атаку без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", — поінформував очільник ОВА.

