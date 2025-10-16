Відео
Головна Новини дня Росіяни атакували газові обʼєкти на Полтавщині — які наслідки

Росіяни атакували газові обʼєкти на Полтавщині — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 09:38
Росіяни атакували енергетику ДТЕК Нафтогаз
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 16 жовтня російські окупанти вкотре завдали удару по енергоінфраструктурі ДТЕК. Внаслідок ворожої атаки зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

Читайте також:

РФ вдарили по інфраструктурі ДТЕК Нафтогаз — деталі

За інформацією ДТЕК, в ніч проти 16 жовтня російські війська вчергове атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами й ракетами.

Внаслідок ворожого обстрілу робота об'єктів газовидобутку на Полтавщині була зупинена.

Атака РФ на ДТЕК
Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Крім того, за даними тимчасового виконуючого обов’язки голови Полтавської ОВА Володимира Когута, через атаку без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах Полтавської області.

"Сьогодні вночі ворог завдав комбінованого ракетного удару по території Полтавської області. Під атакою була енергетична інфраструктура. Унаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено обʼєкти нафтогазової промисловості. На щастя обійшлося без постраждалих.

Через атаку без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки", — поінформував очільник ОВА.

Атака РФ на Полтавщину
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно в Міненерго оцінили ситуацію в енергосистемі України після ударів РФ.

Раніше нардеп відповів, чи ефективно працює третій рівень захисту енергооб'єктів в Україні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
