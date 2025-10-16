Россияне атаковали энергетику ДТЭК Нефтегаз

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 16 октября российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергоинфраструктуре ДТЭК. В результате вражеской атаки остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

По информации ДТЭК, в ночь на 16 октября российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами.

В результате вражеского обстрела работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Кроме того, по данным временно исполняющего обяза нности главы Полтавской ОВА Владимира Когута, из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах Полтавской области.

"Сегодня ночью враг нанес комбинированный ракетный удар по территории Полтавской области. Под атакой была энергетическая инфраструктура. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности. К счастью обошлось без пострадавших.

Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки", — сообщил глава ОВА.

Напомним, что недавно в Минэнерго оценили ситуацию в энергосистеме Украины после ударов РФ.

Ранее нардеп ответил, эффективно ли работает третий уровень защиты энергообъектов в Украине.