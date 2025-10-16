Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россияне атаковали газовые объекты на Полтавщине — последствия

Россияне атаковали газовые объекты на Полтавщине — последствия

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 09:38
Россияне атаковали энергетику ДТЭК Нефтегаз
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 16 октября российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергоинфраструктуре ДТЭК. В результате вражеской атаки остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Реклама
Читайте также:

РФ ударили по инфраструктуре ДТЭК Нефтегаз — детали

По информации ДТЭК, в ночь на 16 октября российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз дронами и ракетами.

В результате вражеского обстрела работа объектов газодобычи на Полтавщине была остановлена.

Атака РФ на ДТЕК
Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Кроме того, по данным временно исполняющего обяза нности главы Полтавской ОВА Владимира Когута, из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах Полтавской области.

"Сегодня ночью враг нанес комбинированный ракетный удар по территории Полтавской области. Под атакой была энергетическая инфраструктура. В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты нефтегазовой промышленности. К счастью обошлось без пострадавших.

Из-за атаки без газоснабжения остались 6450 потребителей в 6 населенных пунктах. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий атаки", — сообщил глава ОВА.

Атака РФ на Полтавщину
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что недавно в Минэнерго оценили ситуацию в энергосистеме Украины после ударов РФ.

Ранее нардеп ответил, эффективно ли работает третий уровень защиты энергообъектов в Украине.

Нафтогаз обстрелы Полтавская область ДТЭК война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации