Кучеренко раскритиковал третий уровень энергозащиты в Украине

Энергетики ремонтируют линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко раскритиковал третий уровень защиты энергетических объектов в Украине. Он назвал "авантюрой" этот уровень защиты.

Об этом Алексей Кучеренко заявил в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Нардеп о защите энергообъектов Украины

Нардеп Алексей Кучеренко считает, что третий уровень защиты энергообъектов оказался авантюрой, которая стоила бюджету 9 миллиардов гривен. По его словам, ни один из 22 объектов так и не завершили.

"Защитить весь объект сетками нереально. От ракет защитить нереально инженерной защитой. И третий уровень — это была авантюра. Это ошибка, однозначно. Туда потратили множество денег, нарисовали какие-то картинки величиной с поле футбольное. И поэтому не закончили ни одного из 22 объектов. 9 миллиардов выбросили. Это однозначно авантюра, за которую должен кто-то отвечать", — сказал нардеп.

Однако Кучеренко отметил, что сетки, которые появились на объектах, уже доказали свою эффективность — они вызывают детонацию "Шахедов" еще до достижения цели. За ними идет другой барьер, который защищает от обломков и взрывной волны.

"Сетка и металлическая конструкция они вызывают детонацию "Шахедов". То есть "Шахед" недолетный до цели, он детонирует, его боевая часть. И дальше после этой сетки есть еще один уровень защиты — против обломков, и против ударной волны. Эта защита сработала", — отметил депутат.

Кучеренко также отметил, что инициатива защиты должна идти от владельцев, а не только от государства.

"ДТЭК и "Укрэнерго" защищают свои объекты, а вот Киевский горсовет (владелец "Киевтеплоэнерго") должен был бы активнее тратить средства на защиту", — считает Кучеренко.

Напомним, что недавно Зеленский рассказал о плане действий в случае проблем с электроэнергией из-за атак РФ на энергетику.

Ранее глава государства раскритиковал уровень защиты энергетических объектов в столице.