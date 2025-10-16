Видео
Нардеп раскритиковал третий уровень защиты энергетики в Украине

Дата публикации 16 октября 2025 09:02
Кучеренко раскритиковал третий уровень энергозащиты в Украине
Энергетики ремонтируют линии электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко раскритиковал третий уровень защиты энергетических объектов в Украине. Он назвал "авантюрой" этот уровень защиты.

Об этом Алексей Кучеренко заявил в эфире "Київського часу".

Читайте также:

Нардеп о защите энергообъектов Украины

Нардеп Алексей Кучеренко считает, что третий уровень защиты энергообъектов оказался авантюрой, которая стоила бюджету 9 миллиардов гривен. По его словам, ни один из 22 объектов так и не завершили.

"Защитить весь объект сетками нереально. От ракет защитить нереально инженерной защитой. И третий уровень — это была авантюра. Это ошибка, однозначно. Туда потратили множество денег, нарисовали какие-то картинки величиной с поле футбольное. И поэтому не закончили ни одного из 22 объектов. 9 миллиардов выбросили. Это однозначно авантюра, за которую должен кто-то отвечать", — сказал нардеп.

Однако Кучеренко отметил, что сетки, которые появились на объектах, уже доказали свою эффективность  они вызывают детонацию "Шахедов" еще до достижения цели. За ними идет другой барьер, который защищает от обломков и взрывной волны.

"Сетка и металлическая конструкция они вызывают детонацию "Шахедов". То есть "Шахед" недолетный до цели, он детонирует, его боевая часть. И дальше после этой сетки есть еще один уровень защиты — против обломков, и против ударной волны. Эта защита сработала", — отметил депутат.

Кучеренко также отметил, что инициатива защиты должна идти от владельцев, а не только от государства.

"ДТЭК и "Укрэнерго" защищают свои объекты, а вот Киевский горсовет (владелец "Киевтеплоэнерго") должен был бы активнее тратить средства на защиту", — считает Кучеренко.

Напомним, что недавно Зеленский рассказал о плане действий в случае проблем с электроэнергией из-за атак РФ на энергетику.

Ранее глава государства раскритиковал уровень защиты энергетических объектов в столице.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
