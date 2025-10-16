Відео
Нардеп розкритикував третій рівень захисту енергетики в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 09:02
Кучеренко розкритикував третій рівень енергозахисту в Україні
Енергетики ремонтують лінії електропередач. Ілюстративне фото: ДТЕК

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко розкритикував третій рівень захисту енергетичних об'єктів в Україні. Він назвав "авантюрою" цей рівень захисту.

Про це Олексій Кучеренко заявив в ефірі "Київського часу".

Читайте також:

Нардеп про захист енергооб'єктів України

Нардеп Олексій Кучеренко вважає, що третій рівень захисту енергооб'єктів виявився авантюрою, яка коштувала бюджету 9 мільярдів гривень. За його словами, жодного з 22 обʼєктів так і не завершили.

"Захистити весь об'єкт сітками нереально. Від ракет захистити нереально інженерним захистом. І третій рівень — це була авантюра. Це помилка, однозначно. Туди витратили безліч грошей, намалювали якісь картинки величиною з поле футбольне. І тому не закінчили жодного із 22 об'єктів. 9 мільярдів викинули. Це однозначно авантюра, за яку має хтось відповідати", — сказав нардеп.

Однак Кучеренко наголосив, що сітки, які з’явились на об’єктах, вже довели свою ефективність — вони спричиняють детонацію "Шахедів" ще до досягнення цілі. За ними йде інший барʼєр, який захищає від уламків і вибухової хвилі.

"Сітка і металева конструкція вони спричиняють детонацію "Шахедів". Тобто "Шахед" недолітнє до цілі, він детонує, його бойова частина. І далі після цієї сітки є ще один рівень захисту — проти уламків, і проти ударної хвилі. Цей захист спрацював", — зазначив депутат.

Кучеренко також зауважив, що ініціатива захисту має йти від власників, а не тільки від держави.

"ДТЕК і "Укренерго" захищають свої обʼєкти, а от Київська міськрада (власник "Київтеплоенерго") мала б активніше витрачати кошти на захист", — вважає Кучеренко.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський розповів про план дій у разі проблем з електроенергією через атаки РФ на енергетику.

Раніше глава держави розкритикував рівень захисту енергетичних об'єктів у столиці.

ремонт обстріли війна в Україні енергетика відключення світла атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
