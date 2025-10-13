Зеленський розповів про дії у разі проблем з електроенергією після атак

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський розповів про план дій у разі проблем з електроенергією через масовані удари Росії. Він зазначив, що можливо Україні знадобиться імпорт.

Про це глава держави сказав під спільної пресконференції з Каєю Каллас у понеділок, 13 жовтня.

"Ми користувалися такими можливостями всі ці зими під час цієї війни. І ця лінія для нас відкрита. Друге – вони атакують наші газові сховища, водопостачання та багато об’єктів нашої газової інфраструктури. Тож ми вже почали говорити про можливість імпорту газу", – зазначив президент.

За словами Зеленського, проблема в тому, щоб мати достатньо коштів для купівлі газу:

"Ми маємо партнерів, які навіть не вимагають грошей… Також можуть бути представники з Близького Сходу. Отже, ми розуміємо, де купити. Питання, як завжди, лише в тому, де взяти достатньо коштів. Але ми вирішимо це".

