Україна
Зеленський назвав план дій у разі проблем з електроенергією

Зеленський назвав план дій у разі проблем з електроенергією

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 19:14
Зеленський розповів про дії у разі проблем з електроенергією після атак
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський розповів про план дій у разі проблем з електроенергією через масовані удари Росії. Він зазначив, що можливо Україні знадобиться імпорт.

Про це глава держави сказав під спільної пресконференції з Каєю Каллас у понеділок, 13 жовтня.

Читайте також:

 

Якщо у нас виникатимуть проблеми з електроенергією після атак рф, нам знадобиться імпорт, – Зеленський  

  

"Ми користувалися такими можливостями всі ці зими під час цієї війни. І ця лінія для нас відкрита. Друге – вони атакують наші газові сховища, водопостачання та багато об’єктів нашої газової інфраструктури. Тож ми вже почали говорити про можливість імпорту газу", – зазначив президент. 

  

За словами Зеленського, проблема в тому, щоб мати достатньо коштів для купівлі газу: 

  

"Ми маємо партнерів, які навіть не вимагають грошей… Також можуть бути представники з Близького Сходу. Отже, ми розуміємо, де купити. Питання, як завжди, лише в тому, де взяти достатньо коштів. Але ми вирішимо це". 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський обстріли війна в Україні енергетика Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
