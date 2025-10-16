Взрывы в Харькове, Кропивницком и Полтаве 16 октября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Харькове, Кропивницком и Полтаве были слышны прямо сейчас, утром 16 октября. Россияне сейчас атакуют Украину ракетами.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

Звуки взрывов в Харькове, Кропивницком и Полтаве утром 16 октября

"В Харькове и Кропивницком прогремели взрывы, сообщают наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 05:33.

Через несколько минут взрывы были слышны в Изюме Харьковской области и Полтаве.

Кроме того, некоторые местные каналы утверждали, что громко было в Днепре и Кременчуге.

Сейчас по официальным данным, россияне подняли в небо МиГ-31К и запустили по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал". В частности, ракеты были зафиксированы в направлении Полтавы, Кременчуга, Днепра, Павлограда (Днепропетровская область), а также фиксировались скоростные цели в Харьковской области.

Где именно точно были удары, пока неизвестно, поскольку пролет ракеты "Кинжал" по звуку очень похож на взрыв.

Также мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики, однако в Воздушных силах ВСУ такой информации по состоянию на момент публикации новости не было.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. В связи с ракетной опасностью, сигнал до сих пор по всей территории Украины.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграма

Напомним, что в ночь на 16 октября россияне атаковали дронами Нежин Черниговской области. Вражеские удары пришлись в один из логистических объектов и многоэтажку. Один человек пострадал.

Также мы писали, что по данным "Нафтогаза", россияне в течение последней недели трижды атаковали объекты газовой инфраструктуры Украины.