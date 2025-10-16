Нежин атаковали дроны 16 октября - горел дом, пострадал человек

РФ ударила по Нежину — дрон попал в дом, есть раненый
Российские оккупанты в ночь на 16 октября атаковали Нежин Черниговской области. В результате ударов дронов есть повреждения и известно о пострадавшем человеке.
Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.
Последствия обстрела Нежина в ночь на 16 октября
"Российские войска атаковали город ударными беспилотниками. Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом", — говорится в сообщении.
Предварительно, один человек получил ранения.
Также чрезвычайники добавили, что сейчас на местах событий работают все соответствующие службы.
Напомним, что россияне в ночь на 15 октября в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Украины. В частности, в результате обстрела были повреждены энергообъекты в Черниговской и Днепропетровской областях.
Также в "Нафтогазе" проинформировали, что за неделю россияне трижды атаковали объекты газовой инфраструктуры Украины.
