Нежин атаковали дроны 16 октября - горел дом, пострадал человек

Спасатель на месте событий в Нежине. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в ночь на 16 октября атаковали Нежин Черниговской области. В результате ударов дронов есть повреждения и известно о пострадавшем человеке.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

Последствия обстрела Нежина в ночь на 16 октября

"Российские войска атаковали город ударными беспилотниками. Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом", — говорится в сообщении.

Предварительно, один человек получил ранения.

Также чрезвычайники добавили, что сейчас на местах событий работают все соответствующие службы.

Горящий дом в Нежине. Фото: ГСЧС Украины

Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что россияне в ночь на 15 октября в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Украины. В частности, в результате обстрела были повреждены энергообъекты в Черниговской и Днепропетровской областях.

Также в "Нафтогазе" проинформировали, что за неделю россияне трижды атаковали объекты газовой инфраструктуры Украины.