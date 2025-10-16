Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ ударила по Нежину — дрон попал в дом, есть раненый

РФ ударила по Нежину — дрон попал в дом, есть раненый

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 02:30
Нежин атаковали дроны 16 октября - горел дом, пострадал человек
Спасатель на месте событий в Нежине. Фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты в ночь на 16 октября атаковали Нежин Черниговской области. В результате ударов дронов есть повреждения и известно о пострадавшем человеке. 

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Нежина в ночь на 16 октября

"Российские войска атаковали город ударными беспилотниками. Дроны попали в один из логистических объектов и многоэтажный жилой дом", — говорится в сообщении.

Предварительно, один человек получил ранения.

Также чрезвычайники добавили, что сейчас на местах событий работают все соответствующие службы.

РФ вдарила по Ніжину — дрон влучив у будинок, є поранений - фото 1
Горящий дом в Нежине. Фото: ГСЧС Украины
РФ вдарила по Ніжину — дрон влучив у будинок, є поранений - фото 2
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что россияне в ночь на 15 октября в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Украины. В частности, в результате обстрела были повреждены энергообъекты в Черниговской и Днепропетровской областях.

Также в "Нафтогазе" проинформировали, что за неделю россияне трижды атаковали объекты газовой инфраструктуры Украины.

пожар Черниговская область обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации