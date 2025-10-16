Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня РФ вдарила по Ніжину — дрон влучив у будинок, є поранений

РФ вдарила по Ніжину — дрон влучив у будинок, є поранений

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 02:30
Ніжин атакували дрони 16 жовтня - горів будинок, постраждала людина
Рятувальник на місці подій у Ніжині. Фото: ДСНС України

Російські окупанти в ніч проти 16 жовтня атакували Ніжин Чернігівської області. Внаслідок ударів дронів є пошкодження та відомо про постраждалу людину.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Ніжина у ніч проти 16 жовтня

"Російські війська атакували місто ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, одна людина зазнала поранень.

Також надзвичайники додали, що наразі на місцях подій працюють усі відповідні служби.

РФ вдарила по Ніжину — дрон влучив у будинок, є поранений - фото 1
Палаючий будинок у Ніжині. Фото: ДСНС України
РФ вдарила по Ніжину — дрон влучив у будинок, є поранений - фото 2
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що росіяни в ніч проти 15 жовтня вкотре атакувала критичну інфраструктуру України. Зокрема, внаслідок обстрілу було пошкоджено енергооб'єкти у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Також у "Нафтогазі" поінформували, що за тиждень росіяни тричі атакували об'єкти газової інфраструктури України.

пожежа Чернігівська область обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні постраждалі
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації