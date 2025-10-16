Ніжин атакували дрони 16 жовтня - горів будинок, постраждала людина

Рятувальник на місці подій у Ніжині. Фото: ДСНС України

Російські окупанти в ніч проти 16 жовтня атакували Ніжин Чернігівської області. Внаслідок ударів дронів є пошкодження та відомо про постраждалу людину.

Про це у Telegram повідомляє ДСНС України.

Наслідки обстрілу Ніжина у ніч проти 16 жовтня

"Російські війська атакували місто ударними безпілотниками. Дрони влучили в один із логістичних об’єктів та багатоповерховий житловий будинок", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, одна людина зазнала поранень.

Також надзвичайники додали, що наразі на місцях подій працюють усі відповідні служби.

Палаючий будинок у Ніжині. Фото: ДСНС України

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що росіяни в ніч проти 15 жовтня вкотре атакувала критичну інфраструктуру України. Зокрема, внаслідок обстрілу було пошкоджено енергооб'єкти у Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Також у "Нафтогазі" поінформували, що за тиждень росіяни тричі атакували об'єкти газової інфраструктури України.