Женщина со свечой из-за обесточивания. Иллюстративное фото: Freepik

В ночь на 18 октября российские оккупанты атаковали энергетический объект в Черниговской области. В результате попадания без света остались около 17 тысяч абонентов.

Об этом информирует "Черниговоблэнерго".

Реклама

Читайте также:

На Черниговщине исчез свет из-за атаки РФ

В ночь на 18 октября российские войска нанесли удар по энергообъекту на территории Корюковского района Черниговской области.

В результате попадания без света остались 17 тысяч местных жителей.

"Уважаемые потребители! Ночью рашисты попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением", — сообщили в "Черниговоблэнерго".

Скриншот сообщения "Черниговоблэнерго"

Недавно Зеленский назвал последние российской обстрелы Украины — "террором против энергетики".

Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации с отключением света в Украине.