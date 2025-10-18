На Черниговщине исчез свет из-за атаки РФ

Жители Черниговской области остались без света после атаки РФ
В ночь на 18 октября российские оккупанты атаковали энергетический объект в Черниговской области. В результате попадания без света остались около 17 тысяч абонентов.
Об этом информирует "Черниговоблэнерго".
В ночь на 18 октября российские войска нанесли удар по энергообъекту на территории Корюковского района Черниговской области.
В результате попадания без света остались 17 тысяч местных жителей.
"Уважаемые потребители! Ночью рашисты попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением", — сообщили в "Черниговоблэнерго".
Недавно Зеленский назвал последние российской обстрелы Украины — "террором против энергетики".
Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации с отключением света в Украине.
