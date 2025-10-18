На Черниговщине исчез свет из-за атаки РФ

Видео
Жители Черниговской области остались без света после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 11:36
обновлено: 11:37
Женщина со свечой из-за обесточивания. Иллюстративное фото: Freepik

В ночь на 18 октября российские оккупанты атаковали энергетический объект в Черниговской области. В результате попадания без света остались около 17 тысяч абонентов.

Об этом информирует "Черниговоблэнерго".

В ночь на 18 октября российские войска нанесли удар по энергообъекту на территории Корюковского района Черниговской области.

В результате попадания без света остались 17 тысяч местных жителей.

"Уважаемые потребители! Ночью рашисты попали в энергетический объект на территории Корюковского района. Без электроснабжения оказалось около 17 тысяч абонентов. Энергетики работают над восстановлением", — сообщили в "Черниговоблэнерго".

На Чернігівщині зникло світло
Скриншот сообщения "Черниговоблэнерго"

Недавно Зеленский назвал последние российской обстрелы Украины — "террором против энергетики".

Ранее в Минэнерго рассказали о ситуации с отключением света в Украине.

россияне Черниговская область обстрелы война в Украине отключения света атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
