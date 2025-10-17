Зеленский отреагировал на атаку РФ на Кривой Рог

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу. В то же время он отметил, что в последние недели ни одной ночи не было без российских атак.

Об этом глава государства написал в пятницу, 17 октября, в Telegram.

Зеленский об атаке РФ на Кривой Рог

"Для России никаких изменений: она и сейчас терроризирует жизнь в Украине. Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу — по гражданской инфраструктуре", — написал Зеленский.

В частности, он добавил, что еще десятки ударных дронов были в небе ночью 17 октября. Зафиксированы также и ракеты.

Глава государства отметил, что фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. По его словам, большинство мишеней — именно инфраструктура. Зеленский назвал это "системным террором против нашей энергетики".

"Россия рассчитывает оставить нашу часть Европы островом опасностей и издевательства над жизнью людей. Важно этого не допустить. Россия будет вынуждена остановить войну, когда не сможет больше ее продолжать. И настоящая готовность России к миру не в словах, которые у Путина никогда не были в дефиците, а в реальном прекращении ударов и убийств, и именно с этим у него проблемы", — объяснил президент.

А также добавил, что именно поэтому каждая система ПВО для Украины имеет значение для спасения жизни.

"Каждое решение, которое может усилить нас, приближает окончание войны. Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано. Спасибо каждому, кто с Украиной!", — резюмировал украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что в ночь на 17 октября в результате атаки РФ была остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.

Также мы информировали, что оккупанты нанесли массированный удар по Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.