Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Террор против энергетики — Зеленский о последних атаках РФ

Террор против энергетики — Зеленский о последних атаках РФ

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 07:33
обновлено: 07:33
Зеленский отреагировал на атаку РФ на Кривой Рог
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу. В то же время он отметил, что в последние недели ни одной ночи не было без российских атак.

Об этом глава государства написал в пятницу, 17 октября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский об атаке РФ на Кривой Рог

"Для России никаких изменений: она и сейчас терроризирует жизнь в Украине. Волна беспилотников ударила по Кривому Рогу — по гражданской инфраструктуре", — написал Зеленский.

В частности, он добавил, что еще десятки ударных дронов были в небе ночью 17 октября. Зафиксированы также и ракеты.

Глава государства отметил, что фактически в эти недели ни одной ночи не было без российских ударов по Украине. По его словам, большинство мишеней  именно инфраструктура. Зеленский назвал это "системным террором против нашей энергетики".

"Россия рассчитывает оставить нашу часть Европы островом опасностей и издевательства над жизнью людей. Важно этого не допустить. Россия будет вынуждена остановить войну, когда не сможет больше ее продолжать. И настоящая готовность России к миру не в словах, которые у Путина никогда не были в дефиците, а в реальном прекращении ударов и убийств, и именно с этим у него проблемы", — объяснил президент.

А также добавил, что именно поэтому каждая система ПВО для Украины имеет значение для спасения жизни.

"Каждое решение, которое может усилить нас, приближает окончание войны. Безопасность может быть гарантирована, если все то, о чем мы договариваемся, в частности, в Вашингтоне, будет реализовано. Спасибо каждому, кто с Украиной!", — резюмировал украинский лидер.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что в ночь на 17 октября в результате атаки РФ была остановлена работа объектов газодобычи на Полтавщине.

Также мы информировали, что оккупанты нанесли массированный удар по Запорожской области, в результате чего ранен мужчина.

Владимир Зеленский Кривой Рог обстрелы война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации