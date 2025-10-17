Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Терор проти енергетики — Зеленський про останні атаки РФ

Терор проти енергетики — Зеленський про останні атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 07:33
Оновлено: 08:09
Зеленський відреагував на атаку РФ на Кривий Ріг
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу. Водночас він зазначив, що останніми тижнями жодної ночі не було без російських атак.

Про це глава держави написав у п'ятницю, 17 жовтня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про атаку РФ на Кривий Ріг

"Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу — по цивільній інфраструктурі", — написав Зеленський.

Зокрема, він додав, що ще десятки ударних дронів були в небі вночі 17 жовтня. Зафіксовані також і ракети.

Глава держави зауважив, що фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. За його словами, більшість мішеней — саме інфраструктура. Зеленський назвав це "системним терором проти нашої енергетики".

"Росія розраховує залишити нашу частину Європи островом небезпеки і знущання з життя людей. Важливо цього не допустити. Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми", — пояснив президент.

А також додав, що саме тому кожна система ППО для України має значення для порятунку життя.

"Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване. Дякую кожному, хто з Україною!", — резюмував український лідер.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 17 жовтня внаслідок атаки РФ було зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині.

Також ми інформували, що окупанти завдали масованого удару по Запорізькій області, внаслідок чого поранено чоловіка.

Володимир Зеленський Кривий Ріг обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації