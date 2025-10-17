Зеленський відреагував на атаку РФ на Кривий Ріг

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу. Водночас він зазначив, що останніми тижнями жодної ночі не було без російських атак.

Про це глава держави написав у п'ятницю, 17 жовтня, в Telegram.

Зеленський про атаку РФ на Кривий Ріг

"Для Росії жодних змін: вона і зараз тероризує життя в Україні. Хвиля безпілотників ударила по Кривому Рогу — по цивільній інфраструктурі", — написав Зеленський.

Зокрема, він додав, що ще десятки ударних дронів були в небі вночі 17 жовтня. Зафіксовані також і ракети.

Глава держави зауважив, що фактично цими тижнями жодної ночі не було без російських ударів по Україні. За його словами, більшість мішеней — саме інфраструктура. Зеленський назвав це "системним терором проти нашої енергетики".

"Росія розраховує залишити нашу частину Європи островом небезпеки і знущання з життя людей. Важливо цього не допустити. Росія буде змушена зупинити війну, коли не зможе більше її продовжувати. І справжня готовність Росії до миру не в словах, які в Путіна ніколи не були в дефіциті, а в реальному припиненні ударів і вбивств, і саме із цим у нього проблеми", — пояснив президент.

А також додав, що саме тому кожна система ППО для України має значення для порятунку життя.

"Кожне рішення, яке може посилити нас, наближає закінчення війни. Безпека може бути гарантована, якщо все те, про що ми домовляємося, зокрема, у Вашингтоні, буде реалізоване. Дякую кожному, хто з Україною!", — резюмував український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 17 жовтня внаслідок атаки РФ було зупинено роботу об'єктів газовидобутку на Полтавщині.

Також ми інформували, що окупанти завдали масованого удару по Запорізькій області, внаслідок чого поранено чоловіка.