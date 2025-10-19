РФ атакувала Дніпропетровщину — є поранені

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: очільник ОВА Владислав Гайваненко/Telegram

Російські окупанти безпілотниками та артилерією атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу щонайменше 10 людей постраждали, також зафіксовано руйнування та пожежжі.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у неділю, 19 жовтня, в Telegram.

Пожежа у будинку внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: очільник ОВА Владислав Гайваненко/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

За даними очільника ОВА, через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя й у Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: очільник ОВА Владислав Гайваненко/Telegram



По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.

Є також уточнення щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося там надвечір 18 жовтня. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.

Українським оборонцям неба вдалося знищити в області 4 БпЛА.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну із заправних станцій на Сумщині.

Також окупанти завдали удару по Запорізькій області, внаслідок чого поранено цивільних.