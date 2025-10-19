Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росіяни атакували Дніпропетровщину — є постраждалі та пожежі

Росіяни атакували Дніпропетровщину — є постраждалі та пожежі

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 08:12
Оновлено: 08:12
РФ атакувала Дніпропетровщину — є поранені
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: очільник ОВА Владислав Гайваненко/Telegram

Російські окупанти безпілотниками та артилерією атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу щонайменше 10 людей постраждали, також зафіксовано руйнування та пожежжі.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у неділю, 19 жовтня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Дніпропетровщину
Пожежа у будинку внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: очільник ОВА Владислав Гайваненко/Telegram

Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки

За даними очільника ОВА, через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані.

Крім того, внаслідок ворожого обстрілу горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя й у Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура.

Атака РФ наслідки
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини. Фото: очільник ОВА Владислав Гайваненко/Telegram
 

По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.

Є також уточнення щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося там надвечір 18 жовтня. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.

Українським оборонцям неба вдалося знищити в області 4 БпЛА.

Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну із заправних станцій на Сумщині.

Також окупанти завдали удару по Запорізькій області, внаслідок чого поранено цивільних.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації