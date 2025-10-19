РФ атакувала Дніпропетровщину — є поранені

Росіяни атакували Дніпропетровщину — є постраждалі та пожежі
Російські окупанти безпілотниками та артилерією атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого обстрілу щонайменше 10 людей постраждали, також зафіксовано руйнування та пожежжі.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у неділю, 19 жовтня, в Telegram.
Атака РФ на Дніпропетровщину — які наслідки
За даними очільника ОВА, через атаку БпЛА у Шахтарській громаді Синельниківського району постраждали 10 людей. Одна жінка у важкому стані.
Крім того, внаслідок ворожого обстрілу горіли квартири у трьох багатоповерхівках. Зайнялася приватна оселя й у Межівській громаді. У Миколаївській пошкоджена інфраструктура.
По Нікопольщині російські війська били з артилерії, застосували дрони. Потерпали райцентр і Покровська громада. В останній зайнявся дах приватного будинку.
Є також уточнення щодо наслідків влучання безпілотника, яке сталося там надвечір 18 жовтня. Пошкоджені оселя місцевих, дві автівки, лінія електропередач.
Українським оборонцям неба вдалося знищити в області 4 БпЛА.
Нагадаємо, що нещодавно російські війська атакували одну із заправних станцій на Сумщині.
Також окупанти завдали удару по Запорізькій області, внаслідок чого поранено цивільних.
Читайте Новини.LIVE!