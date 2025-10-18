Обстрелы Запорожская область 18 октября - что известно

Разрушенный детский сад в Запорожье. Фото: ГСЧС

В субботу, 18 октября, российские войска атаковали Запорожскую область. В Пологовском районе авиабомбы РФ нанесли мощный удар по населенному пункту Долинка.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Пост Федорова. Фото: скриншот

Обстрел Пологовского района

Враг совершил по меньшей мере четыре авианалета, в результате которых были разрушены частные дома, административное помещение и здание детского сада.

ГСЧС ликвидируют последствия обстрела РФ Запорожья. Фото: ГСЧС

Два человека получили контузии, медики оказали им помощь на месте. Обследование территории продолжается — спасатели и местные власти работают над выявлением всех последствий атаки, чтобы обеспечить безопасность жителей громады.

Россияне попали в детсад. Фото: ГСЧС

Напомним, что в ночь на 18 октября российские войска совершили масштабную атаку на Украину, используя беспилотные летательные аппараты и ракеты. Захватчики запускали удары одновременно с пяти различных направлений. Украинские защитники отличились высокой эффективностью — значительную часть атак удалось нейтрализовать еще до того, как они достигли целей.

Также мы сообщали, что в пятницу, 17 октября, российские оккупанты совершили циничный удар по железнодорожной инфраструктуре в Черниговской области. В результате атаки пострадал машинист локомотива, который находится под наблюдением медиков.