Зеленський сказав, скільки РФ випустила дронів по Україні цього тижня

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У неділю, 19 жовтня, Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки дронів та ракет Росія випустила по Україні протягом цього тижня. За його даними, йдеться про більш ніж 3 тисячі безпілотників та майже 50 ракет.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що майже щодня російські терористи здійснюють сотні атак на нашу критичну й цивільну інфраструктуру.

За даними президента, лише цього тижня Росія застосувала проти України понад 3270 ударних дронів, 1370 керованих авіабомб і майже 50 ракет різних типів.

Лідер наголосив, що Україна постійно посилює захист, працює з партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську "оборонку", двосторонні та багатосторонні формати.

"Зупинити розмовами Путіна не вийде — потрібен тиск. Світ бачить, що Росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя. Дякую всім, хто в цьому допомагає", — наголосив Зеленський.

Водночас він додав, що Україна ніколи не прагнула війни. Президент зауважив, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню, шукала можливості для миру й сама не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі.

Однак, за словами лідера, саме Росія постійно гальмує цей процес — маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті.

"Війна триває лише тому, що Москва не хоче її завершувати", — резюмував Зеленський.

