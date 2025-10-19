Видео
Україна
Зеленский рассказал о результатах переговоров с Трампом

Зеленский рассказал о результатах переговоров с Трампом

Дата публикации 19 октября 2025 19:13
обновлено: 19:41
Зеленский о встрече с Трампом - стремимся остановить войну
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне стала одной из самых важных за последние месяцы. Переговоры длились более двух часов и касались вопросов политического сотрудничества, противовоздушной обороны и поставок дальнобойного оружия.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе Meet the Press на канале NBC News после визита к Трампу, о чем сообщают Новости.LIVE.

Зеленский рассказал о результатах встречи в Вашингтоне

По словам Зеленского, обсуждение прошло в конструктивной атмосфере. Украинская делегация подняла вопрос оборонной поддержки, включая возможность получения современных систем ПВО и дальнобойных ракет.

"Мы стремимся остановить эту войну, остановить Путина. Рассчитываем на президента Трампа, США и европейских союзников в давлении на него. Я вижу перспективы, но четкого понимания пока нет. Наши команды будут работать над этим", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что Украина готова к дальнейшему сотрудничеству с США в рамках стратегического партнерства. Глава государства подчеркнул, что сейчас важно сохранить единство среди союзников и одновременно обеспечить Украине надлежащий уровень обороноспособности. Он добавил, что США остаются ключевым партнером и Киев надеется на конкретные решения в ближайшее время.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил — российский диктатор Владимир Путин боится возможной поставки Украине американских ракет Tomahawk, и одновременно отметил, что Дональд Трамп не отрицал такую перспективу во время разговора.

Ранее мы также информировали, что Зеленский в своем традиционном обращении очертил ситуацию на фронте, назвав наиболее напряженными Покровское направление, районы Купянска, границы Харьковской и Сумской областей и Запорожское направление.

