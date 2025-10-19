Зеленский о встрече с Трампом - стремимся остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с Дональдом Трампом в Вашингтоне стала одной из самых важных за последние месяцы. Переговоры длились более двух часов и касались вопросов политического сотрудничества, противовоздушной обороны и поставок дальнобойного оружия.

Об этом глава государства рассказал в интервью программе Meet the Press на канале NBC News после визита к Трампу, о чем сообщают Новости.LIVE.

По словам Зеленского, обсуждение прошло в конструктивной атмосфере. Украинская делегация подняла вопрос оборонной поддержки, включая возможность получения современных систем ПВО и дальнобойных ракет.

"Мы стремимся остановить эту войну, остановить Путина. Рассчитываем на президента Трампа, США и европейских союзников в давлении на него. Я вижу перспективы, но четкого понимания пока нет. Наши команды будут работать над этим", — отметил Зеленский.

Президент отметил, что Украина готова к дальнейшему сотрудничеству с США в рамках стратегического партнерства. Глава государства подчеркнул, что сейчас важно сохранить единство среди союзников и одновременно обеспечить Украине надлежащий уровень обороноспособности. Он добавил, что США остаются ключевым партнером и Киев надеется на конкретные решения в ближайшее время.

